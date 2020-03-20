MiLB／停工有收入 小聯盟球員將獲津貼

大聯盟春訓因新冠肺炎疫情而停工，小聯盟球員因而失去收入，大聯盟今天與30支球隊達成共識，將支付小聯盟球員津貼，每周約100至400美元（約台幣3040元至1萬2155元），從今天起到4月9日。

小聯盟球員在休賽季期間領不到薪水，春訓期間則仰賴球隊津貼，但隨著春訓從上周起全面取消，小聯盟球員頓失收入來源，加上不知何時重啟春訓，也無法另尋打工機會，日前已有多支球隊宣布會持續提供小聯盟球員津貼補助。

總經理卡洛（Nick Krall）表示：「我們很高興能幫助到這些孩子，支持他們度過一段時間，希望球季能順利開打，他們也能開始領到更多支票。」

不過這項津貼不適用於部分球員，包括目前已從球團領取住宿、伙食津貼的球員，以及3月14日之前或是目前仍在大聯盟春訓的小聯盟球員；另外2019年曾上過大聯盟的球員，因為可從球員工會領取每周1100美元津貼，也被排除在外。

由於小聯盟球季原訂4月10日開打的開幕日也延後，之後小聯盟球員的生計要如何處理，大聯盟目前仍在跟球隊商討中。