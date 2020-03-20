MLB／塞爾將動韌帶重建手術 整季報銷

紅襪隊今天宣布，王牌投手塞爾（Chris Sale）將進行韌帶重建（Tommy John）手術，解決左手肘疼痛問題，復健需要一年時間，無論今年球季何時開打，都已確定整季報銷。

塞爾今年春訓在3月2日開始面對打者投球，不過卻因手肘痠痛暫時停機，在4日接受核磁共振顯影（MRI）檢查，當時兩大TJ手術名醫安德魯斯（James Andrews）和埃拉特切（Neal ElAttrache）都建議先不動刀，等一周後重新投球再看看狀況。

波士頓環球報昨天報導，塞爾重新開始投球計畫，不過球隊今天就宣布必須整季報銷，徹底解決去年8月就開始的這項「症頭」，塞爾去年8月14日就因手肘不適，賽季提前報銷，留下6勝11敗，防禦率4.40的難堪數字。

今年大聯盟球季原本預計3月27日開打，但因新冠肺炎疫情影響，目前預估最快要到5月中旬以後，紅襪隊先發投手原本就有一個空缺，打算用牛棚車輪戰彌補，但在塞爾報銷後，輪值只剩下羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、伊瓦迪（Nathan Eovaldi）以及培瑞茲（Martin Perez）。

塞爾開刀對紅襪不僅是戰力上的損失，金錢上也十分可觀，去年才與塞爾簽下五年、1.45億美元（約台幣44.8億元）的延長合約，平均年薪2900萬美元，今年是合約的第一年。