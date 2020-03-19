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MLB／新球季9大問題待解 CBS：不能讓球場空著

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

原定27日開打的大聯盟新球季，受到新冠肺炎疫情衝擊，至少五月中旬才能點燃戰火，甚至可能拖到六月；美國媒體CBS指出，一旦疫情受到控制，大聯盟官方一定要求縮減春訓時間，儘可能讓球季賽早日開打，才能達到賺錢的目的。

大聯盟最近一次開季延後是1995年，受到前一年球員大罷工的影響，原定4月3日延到27日，球季賽也縮成144場，球員整體薪資減少11%。

1995年確定復賽前，各隊接獲通知，進行兩周春訓就展開球季賽，季初允許使用28名球員，讓他們有機會邊打邊調整狀況，對先發投手特別重要。

大聯盟各隊今年春訓已經暫停，新球季開打前必須恢復，CBS認為1995年有前例可尋，今年可能再度採用這個模式。

CBS指出，大聯盟各隊為了賺錢，一定會多打一些比賽，不可能讓球場空著沒用，絕不會整季報銷，就算必須關門也會照打，最好能夠消化全部162場比賽。

今年開季時間未定，各隊如果想要打完所有比賽，恐怕必須拖到11月、甚至12月，因此仍有可能縮短球季。

CBS指出，今年賽事受到疫情擾亂，有九個問題值得探討，包括球季賽場次、季後賽公平性、恢復春訓的長度、是否舉辦明星賽、交易大限日期、球員如何支薪、年資如何計算、季後自由球員的影響、是否舉行選秀會。

大聯盟 選秀 自由球員

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