MLB／天使教頭創意十足 建議嘗試突破僵局制
大聯盟新球季受到新冠肺炎疫情影響，最快五月才有可能開打，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）對這個充滿不確定性的球季提出三大建言，甚至認為國際賽慣用的突破僵局制，也可以拿來試試看。
日職、中職都有和局制，大聯盟比賽就算打到三更半夜也要分出勝負，麥登表示，國際賽打到延長賽後，直接把跑者擺到二壘的做法，大聯盟可考慮嘗試突破僵局制。
另外兩個建議包括投手必須在20秒內出手，看看比賽時間能縮減到什麼程度，以及比照春訓練習賽的做法，就像瑞佐（Anthony Rizzo）、布萊恩（Kris Bryant）一樣，球季賽也讓球員配戴麥克風，增加球迷觀戰樂趣。
天使隊和其他球隊一樣，已經暫停春訓，不知何時才能開季，麥登夫婦還待在亞歷桑納州，他也認為開幕戰可以關門打，就算球團損失票房，仍可從電視轉播、網路賺錢，做好防疫工作才是最重要的事。
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