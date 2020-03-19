MLB／疫情衝擊 陳偉殷留美自主訓練

大聯盟受新冠肺炎疫情影響，春訓暫時停擺，效力水手的台灣左投陳偉殷決定留在美國亞歷桑納州，繼續自主訓練，他也表示將會減少出門，球迷不用擔心。

美國疫情持續升溫，大聯盟與球員工會本周達成共識，放行球員返家、返回主場城市或留在春訓基地，各隊春訓基地的球員、教練這幾天越來越少，不少不在40人名單內的台灣好手，也因此決定先行返台。

以小聯盟合約加盟水手的陳偉殷，本要在春訓力拚進入開季名單，現在備戰也因疫情打亂；他今天也透過經紀公司向球迷報平安，表示將先留在亞歷桑納繼續自主訓練，他與家人在這段時間也會盡量少出門，感謝球迷的關心。

大聯盟無限期延後開季，目前最快要到5月才有可能開打，球員原本朝著3月27日開幕日調整的課表，現在也都面臨必須重新規畫。