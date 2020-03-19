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MLB／返家、返加都不通 柳賢振續留春訓基地
大聯盟暫時停工，球員可自行選擇續留春訓基地、各自返家或回到主場城市，但效力藍鳥的韓籍左投柳賢振，有兩個選項為「此路不通」，僅剩唯一方案可選，目前仍與他懷胎27周的妻子留在佛州春訓基地。
在開幕日遙遙無期，且新冠肺炎疫情在全美持續升溫的情況下，大聯盟已頒布放行球員返家，本周各隊春訓基地已現鳥獸散，球員與教練人數越來越少。
儘管大聯盟開出三選項，讓球員自行抉擇，但柳賢振就沒那麼幸運，來自南韓仁川的他，現在不可能飛回家鄉，而加拿大也在本周二宣布封閉邊界，禁止非本國民眾入境；南韓報導指出，因為柳賢振為南韓人，無法入境加拿大，現在只能留在佛州基地。
實際上，柳賢振目前的處境並非如報導所述艱難，消息指出，儘管他暫時無法回到主場城市，但他身邊有團隊照料，訓練與生活都不是問題；他身邊的人士透露，「柳賢振仍維持例行訓練，專注備戰2020年球季。」
柳賢振在本周一曾短暫現身接受南韓媒體訪問，他表示自己持有2020年工作證，而他相信工作證依舊有效。
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