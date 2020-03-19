MLB／找訓練場地成難題 吉拉迪：球員要發揮創意

大聯盟暫時停工，不少球員先行返家，面對不確定的開幕日，球員如何持續練球、維繫狀態成為最大難題，費城人總教練吉拉迪（Joe Girardi）坦言，「球員們需要有創意。」為了練球場地與方式，勢必各出巧思。

費城人當家球星哈波（Bryce Harper）本周就在Instagram貼出一則趣味影片，卡通Q版的哈波與麥卡臣（Andrew McCutchen）進行傳接球，但一人在沙灘上，一人躺在漂流在海上的泳圈上，徹底執行保持距離的抗疫原則；麥卡臣也現身回應：「為什麼你可以躺在泳圈上，我就不行？」

吉拉迪已返回佛州家中，這幾天盡量待在家裡、減少外出，本身不是劇迷的他，只能看看體育台重播的大學足球賽事消磨時間，連老婆都好奇問他，是否知道比賽結果，「有的知道，有的不知道，但這沒關係。」

吉拉迪表示，現在的生活有點像球季外的時間，「只是我沒有直播賽事可以看，現在只能打打籃球、下廚、餵球給我兒子打。」

他指出，目前情況對於球員來說，最困難的地方在於，「他們以往習慣訓練的場所，現在可能都關閉了，所以球員必須有創意，無法在室內練球的話該怎麼辦？無法跟其他人群接觸的話，該怎麼練球？球員必須發揮創意找出辦法。」

他也提到，在開幕日不斷推遲的情況下，投手的調整進度勢必重新安排，「我們不知道球季何時才會開打，我們可能整個10月都還在出賽，季後賽或許會在11月登場，這些都還沒有答案，我們只知道我們不可能在兩周內、在四周內恢復正常，所以就投手調整來說，現在比起牛棚練投，更該進行長傳、傳接和平地投球。」