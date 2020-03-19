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MLB／防疫第一 洋基打擊教練戴乳膠手套上工

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

體壇陸續出現確診案例，球員人人自危，已傳出兩名小聯盟球員確診的洋基，今天春訓基地就出現一幕練球奇觀，打擊教練提姆斯（Marcus Thames）練球時，手上戴的竟是乳膠手套。

儘管總教練布恩（Aaron Boone）已先行離營，洋基目前仍有部分球員續留春訓基地，史丹頓（Giancarlo Stanton）、勒梅休（DJ LeMahieu）、韋德（Tyler Wade）和弗瑞茲爾（Clint Frazier）今天就一起投入打擊練習，陪同練球的提姆斯手上戴著乳膠手套現身，展現抗疫決心。

提姆斯表示，「我們試著拉開彼此的空間，也不去碰球，我戴著乳膠手套，球員則是正常戴打擊手套，我們努力保持安全、聽從健康部門的指示，確保做對每一件事。」

提姆斯也帶來史丹頓的傷勢復原狀況，他的小腿傷勢目前看來已無大礙，原本預計趕不上開幕戰，也隨著球季將至少推遲到5月，史丹頓在球季就披掛上陣基本上並無問題。

此外，投手部門也還有幾位大將都還留營，包括日籍投手田中將大、塞佛里諾（Luis Severino）和哈普（J.A. Happ）等人。

大聯盟球員照常練兵，小聯盟球員則因同僚出現確診案例，而必須接受14天隔離，由球團送三餐到球員居住的公寓或飯店，隔離期預計到美國時間25日，接下來他們預計將各自返家。

史丹頓 洋基 小聯盟

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