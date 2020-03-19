MLB／巴克利到訪已過14天 天使新冠肺炎警報解除

NBA傳奇球星、現任球評巴克利（Charles Barkley）上周傳出新冠肺炎症狀，讓他曾造訪過的天使春訓基地陷入緊張，天使教頭麥登（Joe Maddon）今天透過視訊訪問，報告球員近況，「距離他的來訪已經超過14天，沒聽到球員有症狀，所以我想應該是沒問題了。」

新冠肺炎肆虐，體壇也難逃魔掌，繼兩位洋基小聯盟球員後，今天再傳一名紅人春訓基地員工也確診，與他密切接觸者接受檢測，並14天自我隔離。

天使春訓基地日前也一度緊張，全因在美國時間3月2日來過的巴克利，上周承認出現症狀，正接受檢測，但他至今未向外界公布檢測結果。

距離巴克利的到訪已經超過14天，麥登今天表示，「我沒聽說任何巴克利的消息，也沒聽說有任何球員有症狀，所以我想我們應該沒問題了。」天使球員已在上周被告知返家，目前春訓基地只剩一名老家原本就在亞歷桑納的球員。

「二刀流」大谷翔平目前也還留在亞歷桑納，接下來預計將前往加州，繼續自主訓練。麥登表示，儘管目前須避免群聚活動，他可以預見會有球員只能對牆練球，維持身體狀態，但只要做好防護，他相信球員回家後，接下來的訓練不成問題。

「我們現在就是停工模式。」麥登表示，情勢越來越明朗，此刻繼續春訓並無意義；原本該是緊鑼密鼓準備開季時的時間，現在突然沒事可做，麥登也有所體悟，「我很快認清了一件事，我還不想太快展開退休生活。」