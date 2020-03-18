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MILB／球員回家苦不堪言 匿名受訪就怕挨罰

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

大聯盟各隊暫停春訓，球員可選擇留在春訓基地、前往球隊所屬城市，或是直接回家，但對小聯盟球員來說，無球可打就沒有收入，接下來生活變得更辛苦，有人匿名接受華盛頓郵報採訪說得坦白：「完全不知下一筆薪水在那裡。」

新冠肺炎疫情造成新球季停擺，何時開賽無人知；這位球員表示，早就聽到可能要回家的傳言，因此事情發生時，並不會太驚訝，但接下來要怎麼辦，真的讓人害怕。

大聯盟球員就算春訓暫停，仍有津貼可領，小聯盟沒有工會，球員離開春訓基地後，未獲任何補助；更慘的是，小聯盟球季四月也無法準時開打，意謂沒有收入的日子可能長達幾個月，未來的日子將會更加艱苦。

華盛頓郵報指出，各隊小聯盟球員仍是大聯盟球團所屬員工，無法取得失業補助，想找別的工作也有麻煩，因為隨時都要做好回到球隊的準備。

八名小聯盟選手受訪時要求匿名，擔心未獲球隊允許，任意發表意見會被處罰；有一位國民隊球員說，去年賺到7500美元，九月初領到最後一張支票，冬天就在高爾夫球場工作，今年如果延賽幾周還好，如果時間拖太久，所有人都得想辦法籌錢、應付生活開銷。

去年小聯盟球員在1A最低年薪是5800美元，許多人在層級較高的球隊可達15000美元，大聯盟官方已宣布，明年球季開始將提高小聯盟薪資。

小聯盟 大聯盟 高爾夫

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