MLB／洋基球員何處去？未來4到6周舒服為主

洋基隊暫停春訓，總教練布恩（Aaron Boone）已經回家，仍有部分球員留在春訓基地進行自主訓練，為不知何時開打的新球季做準備，牛棚投手布里頓（Zack Britton）說：「每天都有變化，充滿未知數。」

新冠肺炎疫情難料，洋基小聯盟今天出現第二個確診案例，雖未波及大聯盟春訓場地，但接下來會有什麼變化，誰也不知道。

洋基已有幾名教練被告知先回家，球員也接獲訊息，覺得哪裡最舒服、安全都可去，布里頓說：「獲得的建議就是，接下來四到六周待在最舒服自在的地方。」

這位32歲老將強調，已有一個月未見到家人，會先回家一趟，再回到春訓基地練球，還是覺得這裡最舒服自在，有些隊友也有相同看法，繼續自主訓練。

大聯盟新球季至少延後八周開打，最快也要五月中旬，甚至必須拖到六月才有可能開季。