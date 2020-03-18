MLB／洋基球員何處去？未來4到6周舒服為主
洋基隊暫停春訓，總教練布恩（Aaron Boone）已經回家，仍有部分球員留在春訓基地進行自主訓練，為不知何時開打的新球季做準備，牛棚投手布里頓（Zack Britton）說：「每天都有變化，充滿未知數。」
新冠肺炎疫情難料，洋基小聯盟今天出現第二個確診案例，雖未波及大聯盟春訓場地，但接下來會有什麼變化，誰也不知道。
洋基已有幾名教練被告知先回家，球員也接獲訊息，覺得哪裡最舒服、安全都可去，布里頓說：「獲得的建議就是，接下來四到六周待在最舒服自在的地方。」
這位32歲老將強調，已有一個月未見到家人，會先回家一趟，再回到春訓基地練球，還是覺得這裡最舒服自在，有些隊友也有相同看法，繼續自主訓練。
大聯盟新球季至少延後八周開打，最快也要五月中旬，甚至必須拖到六月才有可能開季。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言