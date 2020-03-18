MLB／山口俊起步掙扎 藍鳥官網：開季延後得利

大聯盟各隊暫停春訓，何時展開新球季就等官方宣布，最快也要五月中旬，藍鳥隊官網指出，32歲日籍投手山口俊可獲更多調整機會，全力爭取開季第五號先發投手。

山口俊離開待了14年的日職，和藍鳥簽下兩年635萬美元合約，生涯首次展開大聯盟之旅，但在熱身賽出賽四場（兩 先發），合計九局被揮出12支安打，包括五支全壘打，投出五次保送，失九分都是自責分。

藍鳥官網預測，開季前四號先發投手依序是柳賢振、羅亞克（Tanner Roark）、安德森（Chase Anderson）、修梅克（Matt Shoemaker），第五號投手人選包括山口俊、索頓（Trent Thornton）、凱伊（Anthony Kay）。

對山口俊而言，目前調整狀況、適應環境都是問題，藍鳥官網認為，他在春訓初期跌跌撞撞，開季延後反而從中得利，多了很多時間可調適。

另外，藍鳥超級新人皮爾森（Nate Pearson）在熱身賽飆出100英里速球，將從3A開季，預定五月或六月登上大聯盟，受到新球季延賽影響，未來如何安排值得觀察。