MLB／疫情擾亂新球季 大谷翔平有望開季先發

大聯盟新球季受到新冠肺炎疫情影響，原定27日開季泡湯，至少延後八周才能點燃戰火，天使隊官網指出，如此一來，「二刀流」大谷翔平在球季賽開打時，應可進入先發投手名單。

天使總教練麥登（Joe Maddon）九日提前宣布，開幕戰先發投手是希尼（Andrew Heaney），第二和第三號投手分別是德黑蘭（Julio Teheran）、邦迪（Dylan Bundy），接下來兩席未定。

23歲投手肯寧（Griffin Canning）因為右手肘不適，本來應該錯過新球季第一個月，現在也有機會趕上開季，成為第四號投手。

天使官網指出，大谷翔平設定五月中旬重新登板，現在因為球季賽至少延後八周，將有機會扛起開季先發重任，前提是手肘完全沒問題。

天使其他競爭先發投手人選還有安卓斯（Matt Andriese）、巴利亞（Jaime Barria）、山多瓦（Patrick Sandoval）、 蘇亞雷斯（Jose Suarez），官網強調，現在一切未定，一旦球季賽開打，教練團必須好好篩選球員名單。