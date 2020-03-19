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疫情何時了？全美職業運動面臨最漫長的寒冬

聯合新聞網 / Dennis
現在大聯盟因為疫情停賽後，暖好機的選手們這時要如何維持自身的狀態到真正開幕日，將會是十分困難的事。 法新社
現在大聯盟因為疫情停賽後，暖好機的選手們這時要如何維持自身的狀態到真正開幕日，將會是十分困難的事。 法新社

自從總理夫人確診新冠肺炎(COVID-19)與北美冰球聯盟(NHL)宣佈停賽後，一向隨遇而安的加拿大人開始不得不對這波病毒開始正視。然而距離加國就咫尺之遙的美國，其領導人雖然仍舊斷然拒絕接受病毒篩檢，但是疫情擴散早已超出所有主政者的想像範圍。雖說大聯盟宣佈要把開幕日延至五月中旬，可是依照美國官方用蓋牌方式來控管疫情資訊，棒球迷們想要等到球季開打，可能只能望球興嘆了。

身為一個球迷，最難忍受，莫過於是休季期間。雖說疫情終究有一天會結束，生活也將回歸往常，可是只要球季延遲越久，其回歸困難度也將隨之提高。就拿以選手來說，大聯盟選手好不容易從冬眠中甦醒，同時已在春訓營中大展身手。現在聯盟因為疫情停賽後，暖好機的選手們這時要如何維持自身的狀態到真正開幕日，將會是十分困難的事。

棒球之外的運動其影響更是深遠。NBA與NHL如果沒有疫情的話目前都是季賽接近尾聲，即將邁入季後賽關鍵時刻，但突如其來疫情爆發，導致面臨停賽兩個月窘境，球員們要該如何自處？

疫情何時了？全美職業運動面臨最漫長的寒冬。 路秀
疫情何時了？全美職業運動面臨最漫長的寒冬。 路秀

按照目前來看，球員與球團，甚至球迷應該都有必須要有球季無限期停賽準備，至少到夏天開始前，北美四大賽事應該是不會有復甦跡象。NBA達拉斯小牛隊老闆庫班(Mark Cuban)認為如果NBA復賽，可以延長賽季至7月，甚至8月都可以。不過就現實面看來，庫班想法能否如願實現，其實是值得討論。

就現實面來看，NBA與籃球季之所以不在夏天，主要原因很多，然而電視轉播單位能否有足夠資源與時段能夠消化多出來的體育賽事就是一個很大因素。由於，大多數體育轉播單位早已設定好原有在夏天時所該排好的賽事。大聯盟、大學美式足球聯賽、PGA與職業網球等，都是每年體育轉播單位於夏天所準備好重頭戲，更不要忘記今年夏天還有全球最大體育盛事東京奧運。因此光是排賽程來配合現有時段難度就十分的高。

就算轉播單位能夠硬擠出時段給這些已經延期比賽，那麼比賽場地能否能夠在同一個時段排出空間給比賽使用又是一個問題。根據了解，大多數室內場館都在夏季另有他用，尤其是幾個著名體育館，例如：湖人與快艇主場史戴波中心(Staples Center)、塞爾蒂克主場TD花園球場等，都會舉辦不少場演場會，而且當多支球隊都使用同一個場館當主場時，頓時編排賽程難度又將添加不少。

NBA公鹿隊很有機會重回自上個世紀70年代就不曾看過NBA總冠軍舞台，但現在總冠軍就因疫情被無情偷走。 路透
NBA公鹿隊很有機會重回自上個世紀70年代就不曾看過NBA總冠軍舞台，但現在總冠軍就因疫情被無情偷走。 路透

既然如此，賽事能否再續就成為一個很大未知數。如果今年賽季NBA因為疫情就此停賽，最失望的應該就是公鹿球迷，因為在「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)帶領下，公鹿隊很有機會重回自上個世紀70年代就不曾看過NBA總冠軍舞台。如果總冠軍就因此被無情偷走，想必對於公鹿隊與密爾瓦基當地民心士氣帶來重大打擊。

對此，相信博覽會隊球迷最能夠感同身受。要不是1994年大聯盟大罷工，博覽會隊應該很有機會拿下隊史第一座世界大賽冠軍，甚至逃過破產與遷走命運。而那一年被偷走總冠軍一直令加國棒球迷感到無限遺憾與惆悵。

要不是1994年大聯盟大罷工，博覽會隊應該很有機會拿下隊史第一座世界大賽冠軍，甚至逃過破產與遷走命運。 美聯社
要不是1994年大聯盟大罷工，博覽會隊應該很有機會拿下隊史第一座世界大賽冠軍，甚至逃過破產與遷走命運。 美聯社

這一次新冠肺炎疫情不能說來得快，只能說一開始只想隔岸觀火的北美地區沒想到竟然最後卻引火上身，導致百業蕭條。疫情結束是所有人最終願望，但是希望它不要帶走人們所喜愛體育賽事，則是體育愛好者們衷心期望，畢竟在如此黑暗時期，體育是許多人維持生活精神糧食。

疫情 體育 新冠肺炎 東京奧運 罷工

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