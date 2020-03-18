MLB／趁開季延後 韋蘭德把握時間動鼠膝手術

趁著大聯盟開季時間未定，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）把握時間進行鼠蹊部手術，接下來要花六周休養，說不定還能趕上開季。

韋蘭德在今年春訓開始不久就傳出鼠蹊部不適，還推遲在春訓賽登板，雖然在出賽後表示鼠蹊部已經無礙，現在看來決定根治，不浪費因新冠肺炎疫情而獲得的額外時間。

太空人新總管克里克（James Click）在聲明中表示，「經過近期復健後，醫護團隊建議手術是必須的，初步推斷韋蘭德得休養六周。」

韋蘭德早早被宣告為太空人開幕戰先發投手，不過除了鼠蹊部出狀況外，最近一場熱身賽也因右手三頭肌痠痛而提前傷退，後來檢查結果是背闊肌拉傷，要趕上3月底的開幕戰亮相成疑，沒想到因新冠肺炎在美國爆發，大聯盟開季一再延期，他也獲得更多養傷時間。

由於大聯盟在接下來的八周無法開打，如果韋蘭德復健順利，說不定剛好能趕上開賽；目前大聯盟還沒有決定新的開幕戰日期，5月中旬到7月初都在範圍之內。