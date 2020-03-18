MLB／水手基地只剩28人 陳偉殷離隊動向未明

受到新冠肺炎衝擊，大聯盟新賽季最快要等到5月才能開打，陸續有球團關閉春訓基地，解散全體隊職員返家待命，原本上周還有超過40人續留基地的水手，現在只剩下28人，包含我國投手陳偉殷在內的13名春訓邀請球員均已撤離，目前尚未傳出他已返回台灣的消息。

大聯盟在上周緊急喊停所有春訓賽，多數球員選擇留下等待進一步消息，不過隨著疫情加劇，官方喊話暫停所有團體訓練，馬林魚、遊騎兵和光芒接連傳出關閉春訓基地的消息。

水手在第一波宣布時還有40名球員選擇留在春訓基地，不過本周陸續有人打包回家，如今只剩28人，數字持續遞減中。非正式名單的春訓受邀球員，已有兩人在上周先行離開，剩下11人已在昨天離開，包含陳偉殷。

其他未在40人名單的台灣旅美球員包含劉致榮、張景淯、宋文華、林暉盛和鄭浩均等人都在近日陸續回到台灣，但林凱威、陳聖平、鄭宗哲、鄧愷威與王志庭等人還在等待球團消息，資歷最資深的陳偉殷如果待在美國準備新賽季，有可能轉往經紀人波拉斯（Scott Boras）的基地維持自主訓練。

陳偉殷在去年還在大聯盟名單，他將和40人名單內的林子偉、張育成一樣，可以領到球員工會支付的每周1100美元生活費，至少持續到4月9日。