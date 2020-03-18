快訊

直播／陳時中：非本國籍一律限制入境 入境者居居家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／水手基地只剩28人 陳偉殷離隊動向未明

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
陳偉殷已撤離春訓基地，但目前尚未傳出他已返回台灣的消息。 路透
陳偉殷已撤離春訓基地，但目前尚未傳出他已返回台灣的消息。 路透

受到新冠肺炎衝擊，大聯盟新賽季最快要等到5月才能開打，陸續有球團關閉春訓基地，解散全體隊職員返家待命，原本上周還有超過40人續留基地的水手，現在只剩下28人，包含我國投手陳偉殷在內的13名春訓邀請球員均已撤離，目前尚未傳出他已返回台灣的消息。

大聯盟在上周緊急喊停所有春訓賽，多數球員選擇留下等待進一步消息，不過隨著疫情加劇，官方喊話暫停所有團體訓練，馬林魚、遊騎兵和光芒接連傳出關閉春訓基地的消息。

水手在第一波宣布時還有40名球員選擇留在春訓基地，不過本周陸續有人打包回家，如今只剩28人，數字持續遞減中。非正式名單的春訓受邀球員，已有兩人在上周先行離開，剩下11人已在昨天離開，包含陳偉殷。

其他未在40人名單的台灣旅美球員包含劉致榮、張景淯、宋文華、林暉盛和鄭浩均等人都在近日陸續回到台灣，但林凱威、陳聖平、鄭宗哲、鄧愷威與王志庭等人還在等待球團消息，資歷最資深的陳偉殷如果待在美國準備新賽季，有可能轉往經紀人波拉斯（Scott Boras）的基地維持自主訓練。

陳偉殷在去年還在大聯盟名單，他將和40人名單內的林子偉、張育成一樣，可以領到球員工會支付的每周1100美元生活費，至少持續到4月9日。

陳偉殷 大聯盟 水手

延伸閱讀

MLB／水手先發投手亂了套 陳偉殷是第8人選

MLB／西雅圖時報預測水手開季名單 陳偉殷未上榜

MLB／陳偉殷挨2轟 中繼1.1局失4分吞敗

MLB／水手殷仔首度開箱 中繼2局無失分

相關新聞

2020壞事連連 無盡夢魘衝擊職業運動圈

美國的體育界進入2020年至今好消息沒幾個，壞消息一個接一個…….大年一開始，NBA「大家長」前理事長史騰(David Stern)過世，接著籃球金童布萊恩(Kobe Bryant)在籃球場上飛了這麼

MLB／洋基再有小聯盟球員確診 美職體系第二例

繼前天洋基小聯盟出現第一例新冠肺炎確診案例後，今天總經理凱許曼（Brian Cashman）再證實，又有一名小聯盟球員的...

MLB／賽季延後援助待業員工 30隊各捐百萬美元

新冠肺炎疫情導致大聯盟在短時間之內無法開季，損失收益的球團仍發揮共體時艱的精神，30支球隊各自捐出100萬美元，給上千位...

MLB／開幕再度延賽 若縮減球季對A級球隊不利

美國新冠肺炎疫情擴大，大聯盟新球季確定再延後，最快五月中旬才能開打，這將是大聯盟近廿五年最晚開季紀錄，一旦球季賽被迫縮短，天使隊「二刀流」大谷翔平復出投球，反而可以整季扛起先發任務，讓教練團調度更靈活。

MLB／水手基地只剩28人 陳偉殷離隊動向未明

受到新冠肺炎衝擊，大聯盟新賽季最快要等到5月才能開打，陸續有球團關閉春訓基地，解散全體隊職員返家待命，原本上周還有超過4...

MLB／1995年開季被迫延後 全因前一季大罷工

受到新冠肺炎疫情的影響，大聯盟新球季確定延後，最快五月中旬才能開打，這將是大聯盟近25年最晚開季紀錄，隨時可能因為疫情再...

MLB／開幕戰再延期 劉致榮等旅美小將陸續回台

武漢肺炎疫情延燒，美國職棒大聯盟今天與球團代表視訊會議，配合美國疾病管制暨預防中心規定，開幕戰將再延後；台灣旅美小聯盟球...

MLB／疫情重傷棒球季 小聯盟球員慘喊：回家吃自己

大聯盟新賽季因新冠肺炎疫情而動彈不得，被影響的不只有大聯盟球員，小聯盟選手更是最大的受害者，有比賽才有收入的他們失去了經...

MLB／結束春訓回家自主訓練 費城人教頭吉拉迪有吩咐

大聯盟開季至少還要再等兩個月，球員暫停春訓返家等消息成了必須接受的事實，在佛州春訓的費城人已經逐漸解散，越來越多球員離開...

MLB／離開春訓營回家陪孩子 洋基教頭要先走

洋基球員上周投票通過續留春訓基地訓練，但隨著新冠肺炎疫情越來越嚴峻，還能堅持多久有待觀察；最新的消息是，總教練布恩（Aa...

MLB／至少再等2個月 官方宣布開幕日再延期

新冠肺炎對棒球季的影響越來越大，為了遵守美國疾病管制中心的建議，大聯盟今天和球團總管召開視訊會議後宣布，已經延期的開幕戰...

兩次大戰都堅持開打 大聯盟終究不敵疫情

由於肺炎病毒疫情在美國直線上升，同屬北美四大職業運動的NBA也已率先出現確診病例，在NBA官方宣佈將無限期停賽、MLS（大聯盟足球）及ATP男網隨即跟進，就連大受歡迎被美國人暱稱為「瘋狂三月」（Mar

熱門新聞

NBA／杜蘭特確診感染新冠肺炎 中鏢球星最大咖

NBA／籃網4人確診 KD主動承認、湖人將受檢

NBA／陷泥濘求救老隊友 諾維茨基：是在測試新車輪胎

NBA／球員遇停賽瘋抖音 安戴托昆波秀與女友互換穿搭

NBA／停賽沒事幹 詹皇徵酒友、莫蘭特在家穿球衣

NBA／疫情停賽 考佛：不確定性高過9年前封館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。