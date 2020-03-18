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MLB／賽季延後援助待業員工 大聯盟30隊各捐百萬美元
新冠肺炎疫情導致大聯盟在短時間之內無法開季，損失收益的球團仍發揮共體時艱的精神，30支球隊各自捐出100萬美元，給上千位因球場關閉而沒有工作的僱員，一起度過眼前難關，展望賽季到來。
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）發表聲明感謝球團伸出援手，「在過去48小時，我得知所有30支球隊都出手幫助上千位因賽季延後而受影響的員工，為了要幫助這群對棒球對社區棒球有著大力貢獻的人，每隊都捐出100萬美元，各球團將會進一步發布詳細內容。」
大聯盟今年最初是表定美國時間3月26日開幕，後來因新冠肺炎逐漸爆發延期兩周，昨天又再度宣布因應疾病管制中心要求，配合未來八周取消或延後50人以上活動，賽季無法於四月開打，確切開幕戰日期尚待決定。
大聯盟官方和球員工會昨天就先合捐100萬美元，結果達到拋磚引玉的效果，也讓曼弗瑞滿意地表示，「我很驕傲我們球隊能這麼快就響應，支持這些為我們所愛的球賽帶來貢獻的員工。」
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