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MLB／美職新冠肺炎第二例 洋基再有小聯盟球員確診
繼前天洋基小聯盟出現第一例新冠肺炎確診案例後，今天總經理凱許曼（Brian Cashman）再證實，又有一名小聯盟球員的檢測報告為陽性，美職疫情延燒出第二例。
經「紐約郵報」查證，第一例洋基小聯盟球員是17歲的古巴投手拉隆多（Denny Larrondo），但凱許曼不願鬆口證實，今天爆出的新病例，他同樣沒透露姓名，只表示自己會留守到最後一刻，「我離開的唯一情況是一切無恙，只要還有事我就會在這。」
洋基表示目前正依照疾管中心指示，隔離所有小聯盟球員並且關閉小聯盟基地，由於分開管理而且未曾接觸，目前仍保留開放大聯盟基地，讓留下來的球員得以繼續春訓，牛棚投手布里頓（Zack Britton）表示，「還有很多人上工。」
雖然大聯盟建議關閉春訓基地並且讓球員返家，但布里頓指出，球員工會也認為應該待在舒適的地方，許多人家中並沒有訓練設施，何況紐約州目前正是美東最大的疫區，遷回洋基主場應該也不是明智之舉。
然而總教練布恩（Aaron Boone）仍先行離隊返回紐約家中，他昨天透過訪問表示，希望能陪伴妻子和停課中的四個孩子，接下來會透過電話聯絡掌握春訓營情況。
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