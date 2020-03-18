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MLB／25年來頭一遭！大聯盟再度延賽

聯合報 / 記者藍宗標／ 綜合報導
大聯盟新球季確定再延後，最快五月中旬才能開打。 （歐新社）
大聯盟新球季確定再延後，最快五月中旬才能開打。 （歐新社）

美國新冠肺炎疫情擴大，大聯盟新球季確定再延後，最快五月中旬才能開打，這將是大聯盟近廿五年最晚開季紀錄，一旦球季賽被迫縮短，天使隊「二刀流」大谷翔平復出投球，反而可以整季扛起先發任務，讓教練團調度更靈活。

大聯盟本季賽事原定廿七日開打，由於美國疫情迅速擴散，四月點燃戰火看來毫無機會，恐怕要等到五月才有可能，甚至拖到七月的說法都有。

賽次減少 大谷有望鬆綁

洛杉磯每日新聞指出，大谷翔平動完右手韌帶置換手術後，本季將重新站上投手丘，但投球局數受到限制；球季賽如果照打一百六十二場，教練團留到球季賽後半段、不能開季就用，若是延到五月或六月開季，而且只打一百場，就可整季調度，這對團隊戰力當然有利。

天使廿三歲投手肯寧，本來因傷錯過新球季第一個月，由於賽事延後，也有機會趕上開季。

洛杉磯每日新聞分析，球季賽如果縮減場次，對戰力Ａ級球隊比較不利，如果一百六十二場變一百場，太空人隊不會比天使占便宜。

另外，大聯盟各隊春訓已經暫停，球員必須等到球季賽開打，才能領到第一筆薪水，如何解決薪資問題仍待勞資雙方協商。

大聯盟最近一次開季延後是一九九五年，受前一年球員大罷工的影響，原定四月三日延到廿七日，球季賽也縮成一百四十四場，球員整體薪資少百分之十一。

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