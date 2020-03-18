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NBA／杜蘭特確診感染新冠肺炎 中鏢球星最大咖

為防疫沒程序正義？輿論爆炸 報版放不下

2020壞事連連 無盡夢魘衝擊職業運動圈

聯合新聞網 / 梁起華
太空人春訓主場的「2017世界大賽冠軍」立牌看來雖然有些諷刺，但在蔚藍的天空下，受疫情影響而空空蕩蕩的球場更顯得人類的渺小。防疫可能不靠作弊呀！ 美聯社
太空人春訓主場的「2017世界大賽冠軍」立牌看來雖然有些諷刺，但在蔚藍的天空下，受疫情影響而空空蕩蕩的球場更顯得人類的渺小。防疫可能不靠作弊呀！ 美聯社

美國的體育界進入2020年至今好消息沒幾個，壞消息一個接一個…….大年一開始，NBA「大家長」前理事長史騰(David Stern)過世，接著籃球金童布萊恩(Kobe Bryant)在籃球場上飛了這麼多年沒事，反倒退休後真的飛出事。棒球方面休士頓太空人作弊被抓到，雖然是人人喊打，但是對於美國職棒也是顏面無光，好不容易希望趁著2020年球季趕快開打，一掃陰霾讓事情快快過去，但這新冠狀病毒侵襲美國本土，把美國的體育界徹底打趴。

美國是個多元移民國家，說好聽點，多元就是文化，說白了也就是沒文化，若真的要扯進來，精彩豐富的體育算是一點文化。體育根本就是美國人民生活中的一部分，被這病毒一搞，若真的搞久的話，瘋搶食物還只是表面上的問題。沒球賽看、沒球賽打、沒球賽賭、沒球賽談…..美國人真的會瘋掉，精神上也會缺乏糧食，這是長久居住在美國的筆者比較擔心的。

布萊恩的意外過世才剛讓球迷感到悲傷，想不到接下來又出現讓球季中斷的疫情。 歐新社資料照片
布萊恩的意外過世才剛讓球迷感到悲傷，想不到接下來又出現讓球季中斷的疫情。 歐新社資料照片

來美國求學生活也快有20年了，除了頭兩年在密西根求學之外，剩餘的16年都是在紐約工作與居住，紐約算是生活機能方面相當多元的一州，吃的、玩的甚麼都有，即使是這樣，體育仍然是住民生活中的一大重心，美國的孩子對於課業方面的重視與亞洲人不一樣，在國中以下的階段，只有老中、老韓家長會送小孩去學各種體育以外的才藝，數學、科學、鋼琴、舞蹈等，對於那些「主流家長」來說，12、13歲以下的孩子，學校的課業只求通過即可，這時候的年紀應該是下了課就要往足球場、棒球場、籃球場上報到的，對他們來說這些才是中小學時要補習的項目，don’t get me wrong，亞裔家長也送孩子去學球，但觀念相反，體育在亞裔家長心中永遠都是才藝項目，不是正科，「你總不能打球打一輩子吧？」的觀念從小深植亞(華)裔家庭。

受到疫情影響，不少原來在參加春訓的球員只好收拾行李先搭機回家。 美聯社
受到疫情影響，不少原來在參加春訓的球員只好收拾行李先搭機回家。 美聯社

會談到上述的零總，實在是因為這次的冠狀病毒襲美，對美國人來說真的是空前、毫無防備。筆者這一陣子在生涯上做了改變，改到美國政府機關工作了，對於美國主流人士的很多思維與想法有了更多的認識與理解。其實新冠狀病毒的爆發已經快四個月了，直到3月上旬美國的各級人士才開始真正注意關心甚至害怕起來。

美國(應該還)是世界第一大國，人民太過於自信，但也相對無知，美國優先、美國第一、美國無敵，所以普羅大眾對於這病毒認知非常有限、也沒有經驗，當紐約的華人(接著是韓裔)在三周前開始囤積米、食物、瓶裝水的那時候，大多的美國人還無動於衷、甚至嘲笑，直到這幾天開始瘋搶時，亞裔移民早就已經完成第一階段的囤貨動作了。

在紐約的希望公園之內還可以看到運動人潮，但幾乎沒有人戴口罩，一般美國民眾對這次的疫情似乎是過於輕忽了。 美聯社
在紐約的希望公園之內還可以看到運動人潮，但幾乎沒有人戴口罩，一般美國民眾對這次的疫情似乎是過於輕忽了。 美聯社

繼NBA猶他爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)領銜感染上新病毒後，目前NBA共有三人確診，而棒球方面紐約洋基隊一名小聯盟球員也中標。如上段所述，美國本土這次從上到下的反應過於緩慢並且無經驗，上周NCAA大學男籃的各聯盟內錦標賽還有個聯盟硬是打了一兩場後，才被迫臨時喊停，職棒春訓也一樣，球賽照打、門票照賣、球迷照樣進場，要是潛伏期有兩周，未來10天內可能還是會有各種球員和球迷的確診病例出現。

體育賽事根本就是美國的根本，美國人在上周第一次進入沒有任何體育賽事的周末，NCAA大學男女籃64強賽取消、美國職棒開賽延後、NBA賽事早已暫停、職業美足NFL的選秀也確定延期，全國已感到無聊。更重要的是經濟方面的重挫更是慘不忍睹，股票大跌，川普總統幾個月前還說美股的表現在他上任後一直不錯，結果馬上jinx(楣運當頭)。現在體育界方面也遭遇同樣問題，NCAA將損失上10億元的收入，廠商投注的大筆廣告費還牽扯退款機制，其他各種體育賽事包含NBA、MLB等也一樣，轉播單位被迫要面臨廣告取消或延後，具有加味效用的夢幻運動也跟著沒著落。營收一減少，接著還牽連著未來各體育聯盟的薪資上限的問題，這冠狀病毒不但侵害人體，還傷經濟主體啊！

大聯盟各隊春訓球場前，只見到零星的退票球迷，停賽對職業運動的商業損失實在是難以估計。 美聯社
大聯盟各隊春訓球場前，只見到零星的退票球迷，停賽對職業運動的商業損失實在是難以估計。 美聯社

另外，沒有體育賽事，體育相關媒體也就沒有柴火燒，沒話題聊、也就一樣沒有廣告相關營收，ESPN網站17日的頭標只能談NFL的自由球員市場交易動態，因為沒其他好談的了。所幸最賺錢的美足超級盃早打完，要是病毒早兩個月入侵，美足聯盟真的是要哭死了。

當然只要有人，就會人間有愛，幾名NBA球員在這段期間主動捐出自己的薪水來幫助放無薪假的球場工作人員，這本應該是聯盟和球隊老闆的事，反而老闆們大多神隱起來，看可以看到體壇的病態。

柯瑞、字母哥、葛里芬、威廉森等球星帶頭捐款，幫助受到疫情影響生計的工作人員以及學童，讓人們更有信心一起對抗病毒。 美聯社
柯瑞、字母哥、葛里芬、威廉森等球星帶頭捐款，幫助受到疫情影響生計的工作人員以及學童，讓人們更有信心一起對抗病毒。 美聯社

19年前的美國911恐怖攻擊，造成美國職棒和職業美足停賽一周，對美國體育界也是造成極大的影響與創傷，美國人有一周多的時間沒球看，心裡氣得要死，將這股憤恨和經濟損失藉由反恐戰爭給宣洩出來，只不過這次的病毒事件，不知道美國最後找誰算這筆帳？

體育賽事之所以精彩好看要有三要素，球員打的好、球場球迷將氣氛營造的好、媒體將其包裝喧染的好，冠狀病毒一來將三要素打於無形，美國自2001年9月起將反恐措施盡可能做到滴水不露，結果面對新一型態的攻擊頓時打的毫無招架之力，反病毒防疫將會是包含體育界的下一個新課題。

體育 紐約 亞裔 新冠肺炎

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