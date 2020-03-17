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MLB／1995年開季被迫延後 全因前一季大罷工
受到新冠肺炎疫情的影響，大聯盟新球季確定延後，最快五月中旬才能開打，這將是大聯盟近25年最晚開季紀錄，隨時可能因為疫情再度生變。
大聯盟最近一次開季延後是1995年，受到前一年球員大罷工的影響，原定4月3日延到27日才開戰，各隊162場球季賽也縮成144場，球員整體薪資也因罷工事件減少11.1%。
大聯盟在1994年從四個分區變成六個，季後賽新制也從兩輪變成三輪、增加分區系列賽，不料球季賽打到一半，勞資雙方因為薪資爭議，造成球員大罷工，不但球季賽被迫提前結束，就連季後賽也取消，世界大賽當然跟著消失。
這起大罷工事件造成大聯盟形象重傷，受到不少球迷唾棄，經過七個半月才在1995年4月27日重新點燃戰火。
大聯盟從1996年起開季恢復正常，球季賽也回到162場，沒想到今年因為新冠肺炎疫情受到嚴重衝擊，官方現在只能走一步算一步。
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