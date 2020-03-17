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MLB／開幕戰再延期 劉致榮等旅美小將陸續回台

中央社 / 台北17日電
大聯盟春訓停擺，包含劉致榮在內的旅美小將都收到球團給的返台機票。 截圖自Derek Kopp推特
大聯盟春訓停擺，包含劉致榮在內的旅美小將都收到球團給的返台機票。 截圖自Derek Kopp推特

新冠肺炎疫情延燒，美國職棒大聯盟今天與球團代表視訊會議，配合美國疾病管制暨預防中心規定，開幕戰將再延後；台灣旅美小聯盟球員張景淯、宋文華已返台，劉致榮也將回台。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延，美國疾病管制暨預防中心（CDC）公告，未來8週內50人以上的集會活動應停止或延期，美國職棒大聯盟原訂開幕戰為美國時間3月26日，先前已經宣布將延期至少2週，配合規定開幕戰時間也將再度延期。

美國職棒主席曼佛瑞德（Rob Manfred）今天與30支球團代表舉行視訊會議，會後也發表聲明，表示開幕戰將再往後延，聲明中說聯盟還是會致力於盡可能完成表定的比賽場次，也會持續關注疫情發展，並且與專家討論最佳的防範措施，至於新的開幕日期還沒有宣布。

台灣旅美小聯盟球員水手隊投手張景淯、教士隊投手宋文華已經返台，進行14天自主健康管理，紅襪隊小聯盟球員劉致榮也已經收到球團通知，預計近日返台。

小聯盟 張景淯 劉致榮

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