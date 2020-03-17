MLB／疫情重傷棒球季 小聯盟球員慘喊：回家吃自己

大聯盟新賽季因新冠肺炎疫情而動彈不得，被影響的不只有大聯盟球員，小聯盟選手更是最大的受害者，有比賽才有收入的他們失去了經濟來源，而且不在球員工會的保障之下，有人就出面解嘲只能「回家吃自己」。

球員工會今天提出方案，40人名單球員和部分受邀春訓的人只要返家，就可以獲得每周1100美元的生活基金，不過多數小聯盟球員並未被包含在內，仰賴春訓基地伙食的他們還可能因為球隊停工而面臨斷炊。

和大聯盟選手相比，這些小聯盟球員的未來更加茫然，好不容易度過季後沒有收入的冬天，現在又得因新冠肺炎疫情衝擊，比賽延後至少兩個月，靠比賽換取微薄薪資的他們，最快要到5月才有金錢進帳，由於他們仍受聘在大聯盟球團之下，也無法申請失業補助。

道奇小聯盟外野手蓋倫（Blake Gailen）透過「華爾街郵報」傳達困境，「我通常會教小朋友打棒球當外快，但現在也無法了，因為人們正因新冠病毒而保持距離。」

運動家小聯盟投手拜爾（Peter Bayer）透過當美食外送員和替高中設計棒球課程兼職，想到一但春訓營關閉就沒有餐點和地方可去後直呼，「一旦我們回家，就只能吃自己了。」