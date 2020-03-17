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MLB／結束春訓回家自主訓練 費城人教頭吉拉迪有吩咐
大聯盟開季至少還要再等兩個月，球員暫停春訓返家等消息成了必須接受的事實，在佛州春訓的費城人已經逐漸解散，越來越多球員離開基地，吉拉迪（Joe Girardi）向子弟兵建議，維持春訓報到前的自主強度，儲存10月打例行賽的能量。
吉拉迪透過電話接受大聯盟官網訪問，透露他給費城人球員的吩咐，「保持你來到春訓營之前的自主訓練，如果你是投手就簡單練個牛棚，我們真的不知道會等多久才會展開賽季，也不知道要打多久，萬一賽程排到10月呢？如果你繼續現在的進度投到五、六局，那你10月就會沒力。」
費城人預計將基地恢復成1月時的規模，提供設施和醫療照顧給留下來的球員，尤其是有復健需求的人，至於離開的選手，將會透過電話聯絡，告知下一步進展。
儘管大聯盟何時回復正軌是問號，費城人仍在昨天宣布簽下年僅18歲的委內瑞拉新秀賈西亞（Yhoswar Garcia），用250萬美元簽約金帶回這名外野小將。
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