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MLB／離開春訓營回家陪孩子 洋基教頭要先走
洋基球員上周投票通過續留春訓基地訓練，但隨著新冠肺炎疫情越來越嚴峻，還能堅持多久有待觀察；最新的消息是，總教練布恩（Aaron Boone）表態會先行一步離開，返回紐約家中陪伴停課的四名孩子。
布恩在廣播節目訪問時表示，「我大概在這兩天就會回去紐約的家，這是我現在的計畫，現況一切都難以掌握，我想回家一段時間，和我的孩子們在一起，他們現在都在家進行線上學習。我有四個孩子，大的讀高中，小的才小學，我想和他們在一塊。」
面對疫情侵襲下的未知未來，布恩選擇將時間留給家人，不過離開春訓營後他希望繼續和總管凱許曼（Brian Cashman）和教練團保持聯絡，以獲得大聯盟官方最新資訊和春訓營情況。
今天原本是洋基春訓賽休兵日，所以球員們保留班表放假一天，明天再進基地繼續閉門訓練，即將離開的布恩說，「我們球員真心想要留下訓練，隨著過去幾天的情勢變化，看來變得越來越富挑戰，狀況還會持續加劇，我們會試著保持同心。」
隨著開幕日一再延期，布恩對自家傷兵趕上賽季增添信心，認為派克斯頓（James Paxton）、史丹頓（Giancarlo Stanton）和賈吉（Aaron Judge）都能在開打時復出，「派克斯頓已經開始投球了，史丹頓也練得不錯，賈吉也獲得充足休息再開機，他們有機會在開季時加入我們，這至少是一點好消息。」
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