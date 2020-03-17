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MLB／至少再等2個月 官方宣布開幕日再延期

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

新冠肺炎對棒球季的影響越來越大，為了遵守美國疾病管制中心的建議，大聯盟今天和球團總管召開視訊會議後宣布，已經延期的開幕戰得再次往後挪，並未宣布新的開打日期，傳言從5月中旬到7月初都有可能。

大聯盟發表聲明，由於疾管中心昨天要求50人以上的活動在接下來八周延期或取消，表訂的4月9日開幕戰確定得再度泡湯，改到何時開打？會再根據接下來疫情發展和公衛專家建議，近期另行公布。

雖然球團仍希望能打滿完整賽季，大聯盟回應只能盡量安排。要是八周過後能在5月中旬立刻開打，或許還有安插162場比賽的空間，但有專家認為加上讓球員重新開機的「春訓2.0」時間，6月或許是最佳時間，中間一但有拖延，還有可能會7月開戰。

球員工會也提出賽季暫停的應對措施，包含目前尚未讓球隊凍結陣容，短時間內可以保有升降或釋出的調度，但有可能近期就會產生異動。另外，返家或回到主場城市的球員，每周可獲得1100元美金的基本生活費，維持到至少4月9日，不過僅限40人名單和去年還在40人名單內的春訓獲邀球員。

球員工會接下來還得和大聯盟共同協商，今年賽季該如何計算薪水、年資和升降、逃脫條款，兩方今天先共同捐出100萬美元，幫助因為新冠肺炎疫情影響，而面臨學校關閉或遭隔離導致三餐不繼的孩童與家庭。

大聯盟 棒球

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