MLB／基特老闆宣布就地解散 馬林魚成首支停工球隊

洋基小聯盟球員成為首位確診新冠肺炎的職棒選手，但洋基自家沒立刻解散所有春訓，反而是同在佛州的馬林魚由執行長基特（Derek Jeter）親自到隊上宣布全員回家，是大聯盟第一支完全停工的隊伍。

經過高層主管這幾天的開會討論，馬林魚決定當機立斷關閉春訓基地，基特和棒球營運部門總裁希爾（Michael Hill）集合所有球員表示，此項決定是為了確保整個團隊的安全和健康。

事實上馬林魚和洋基雖然都在佛州春訓，但兩地距離194哩，車程也需要三小時以上。

馬林魚先前就已經解散小聯盟球員，今天又請大聯盟球員打包返家，教頭馬丁利（Don Mattingly）等人在內的教練團也不會續留。另外，基特還提醒球員返家後不要在外頭參加團體訓練，並且遵守官方單位的防疫建議。

馬林魚強調目前情勢動盪，隨時都會有變化發生，球團正靜待大聯盟的進一步指示，如果收到新消息也會再通知球員。