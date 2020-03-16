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MLB／疾管中心建議取消50人以上聚會 開幕戰恐再延期
大聯盟賽季再延期恐怕成了不可抗拒的未來，今天美國疾病管制中心發出公告，為了控制新冠肺炎疫情繼續擴張，建議接下來八周聚集50人以上的活動取消或延期，這意謂著表定最快4月上旬進行的開幕戰，已經提前確定破局。
大聯盟原先在3月底就要展開今年賽季，受到美國新冠肺炎延燒，不但宣布開幕延遲兩周以上，正在進行中的春訓賽也全都臨時喊卡，目前各球團正進行「善後」工作，安排人員解散或在限制條件下維持低量訓練。
不過今天美國疾病管制中心的通知，再度傷害棒球季，文中建議舉凡超過50人以上的活動都應取消或延期，包含會議、婚體、遊行、音樂會和運動賽事等等，只有學校和公司行號等不在範圍中。
事實上，今天稍早大聯盟和球員工會也先發布新公告，建議球員不要維持團體訓練，並且注意社交時保持距離，讓包含洋基等隊伍現在的「閉門」春訓，增添取消的機率。
按照美國疾病管制中心建議，現在起算滿八周為美國時間5月10日，理想情況下若屆時真的能解除警報，再給各球團兩至三周準備，大聯盟開幕戰應該座落在6月1日，也有可能再更晚，看來棒球迷引頸期盼的賽季還要好一陣子才會登場。
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