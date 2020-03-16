MLB／美職首例 洋基小聯盟球員確診新冠肺炎

大聯盟拉警報，新冠肺炎已經入侵美職體系。美媒報導，一位洋基小聯盟球員確診，雖然使用基地和大聯盟距離一哩，而且前天發燒後就立刻隔離處理，但潛伏期和多少人接觸，還有待追蹤。

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）出面坦承消息，該名病患星期五發燒後通報球隊，並且馬上留在旅館隔離，同天小聯盟基地也立刻關閉，洋基希望傷害能降到最低，「他現在好多了，也沒有和我們任何大聯盟球員接觸。」

凱許曼不願指認該位小聯盟選手姓名，只稱其「年輕球員」，不過根據佛州健康局資料，當地新增的四名案例中，有一位是來自古巴的17歲男性。

凱許曼表示已經向洋基球員們表達小聯盟有人感染的事情，大家並沒有提出任何新決議，不過若之後續留春訓基地的計畫生變也符合預期。

洋基目前將小聯盟關閉至月底，並讓所有小聯盟球員留在旅館隔離兩周，部分人會直接進行檢測，同時把整個大、小聯盟春訓基地進行消毒。

相較於同在佛州的馬林魚成為大聯盟第一支完全關閉所有春訓活動的隊伍，洋基今天維持球員自主的閉門春訓，田中將大甚至在練完牛棚後，在球場外接受媒體訪問，「很不尋常，但這也是現實。」