兩次大戰都堅持開打 大聯盟終究不敵疫情

由於肺炎病毒疫情在美國直線上升,同屬北美四大職業運動的NBA也已率先出現確診病例,在NBA官方宣佈將無限期停賽、MLS(大聯盟足球)及ATP男網隨即跟進,就連大受歡迎被美國人暱稱為「瘋狂三月」(March Madness)的NCAA大學籃球賽都不得不取消後,大聯盟官方也在上週緊急決定春訓所有熱身賽停辦且例行賽將至少延後兩週。稱這波疫情造成的停賽潮為美國開國以來運動界的最大危機絕不為過。

在這些運動之中,又被稱為「國家娛樂」(National Pastime )的大聯盟棒球歷史最悠久,經歷過最多風風雨雨。上自兩次世界大戰、1989年世界大賽期間發生的舊金山大地震,一直到本世紀初的911恐怖攻擊,這些重大歷史事件都曾為當時的大聯盟賽事帶來或大或小的衝擊。地震和恐攻造成了暫時性的延賽,百年前的第一次世界大戰迫使例行賽減少場次,反倒是規模遠大於一戰影響更為深刻的二次大戰,在小羅斯福總統給予當時大聯盟理事長知名的「開綠燈」(Green Light letter)肯定回覆決定應繼續進行比賽後,在四年大戰中儘管許多球員被抽調甚至上戰場,大聯盟硬是打滿了四個完整的球季。

二次世界大戰開打後,不少球員都被徵召上戰場,但是大聯盟球季還是正常的進行。 1954 Topps 球員卡

真正造成大聯盟多次延賽、停賽、減少場次甚至取消季後賽的,反倒是發生在大聯盟內部球員與球隊之間的險惡「錢鬥」。自1972年球員頭一次發動罷工並因此取消86場例行賽以來,大聯盟總共經歷過五次罷工及三次封館。其中1981年季中的罷工使得例行賽不得不分成上下半季,發生在1994至95年的大罷工更造成大聯盟百餘年歷史上頭一次取消季後賽。

然而這一切來自內外的大小風波,嚴重性可能都遠比不上這一次的疫情,原因有三。第一,罷工、封館畢竟只是球員與球隊之間利益分配不均的問題,本就無法跟危害球員及觀眾生命身體健康的疫情相提並論。戰爭及災難雖也危及一般民眾生命,但對球賽本身能否舉行的影響畢竟間接,反之會因為群眾聚集而造成大範圍傳染的肺炎病毒則是只要開放觀眾進場,甚至是球員場上場下的接觸,都將大幅增加感染的風險。隔壁棚的NBA在爵士中鋒戈貝爾(Rudy Gobert)確診後馬上篩檢爵士全隊上下以及近期曾與爵士對戰的球隊成員,果不其然又驗出隊友米契爾(Donovan Mitchell)及活塞大前鋒伍德(Christian Wood)兩位受害者,甚至連向戈貝爾索取簽名的小球迷也難倖免。棒球比賽過程中球員雖不像籃球時時刻都在近距離接觸,但某些特定play如觸殺、隊友之間抑或是球員與球迷及媒體的互動都在病毒傳播的危險距離內。這也是大聯盟官方當機立斷決定停止春訓賽事的主因。

從現在起恐怕會有很長一段時間,小球迷都無法向球員要到簽名了。 美聯社

其次因疫情而中斷賽事或延期,對大聯盟以至於美國運動界來說前所未有,而且無人能知這次的肺炎疫情究竟何時可被遏止甚至是自行趨緩。雖說性質相近的流感總在天氣變熱後日漸消失,但屬於完全未知領域的新冠病毒,誰也無法斷定是否也「比照辦理」。是以雖說大聯盟官方目前僅宣佈例行賽將至少延後兩週,但屆時是否真能如期開打仍是個未知數。

遊騎兵原本要在3月31日的開幕戰中,以超美味的熱狗堡來迎接球迷,現在整個泡湯了。 美聯社

除此之外,還有許多迫在眉睫的問題也正待解決。首先是留在春訓基地的球員該何去何從?據華盛頓郵報報導,官方給了球員「上中下三策」。一是「回家吃自己」,這也是官方最偏好的選項——但有些球員可能會因為旅行禁令回不了家。其次是繼續留在春訓基地,同時球員還可繼續領到生活津貼。最後則是各自返回所屬球隊的所在城市。再者,即便例行賽真能於延後兩週後如期開打,時間被大幅壓縮的賽程該如何安排也令人一個頭兩個大。因為就算取消所有移動日也彌補不了這兩週的寶貴時間,反之如果直接取消前兩週賽程,勢將影響到整體的公平性。例如某些球隊將因為得以減少與強隊的多場對戰而得利。

大聯盟將剩下的春訓賽事全部取消,巨人主場工作人員正將用不到的自動提款機給搬走。 美聯社

最後,這次疫情對原本已問題叢生的大聯盟來說不啻是雪上加霜。首先由於年輕世代對冗長、欠缺精彩刺激場面、場下又缺乏話題的棒球原就興趣缺缺,近幾年入場觀眾人數本已不斷減少。再加上季外爆發的太空人「偷暗號門」超級醜聞以及聯盟後續處理所造成的球迷不滿,顯然也會對今年觀眾數及收視率造成一定影響。同時還有多隊明顯擺爛不花錢補強等種種原因造成的勞資關係緊張,很可能就在明年勞資協議(Basic Agreement)到期時引爆另一次大罷工的遠憂。凡此種種都將傷害大聯盟原就蒙上多層陰影的既定形象。如今疫情來襲,恰似為危機四伏的大聯盟投下一顆更重磅的震撼彈。

對一些重度球迷來說,沒有比賽可看是非常痛苦的事,只能到球場外面自拍一下聊以慰藉。 美聯社

不過在這片風聲鶴唳之中許多大聯盟球員倒是都能平心靜氣淡定處之。就像最近也不幸染上病毒的大明星湯姆.漢克斯(Tom Hanks)引用他主演的棒球電影《紅粉聯盟》(A League of Their Own)經典台詞:「棒球的字典裡沒有『哭泣』二字。」(There’s no crying in baseball.)日前宣稱要「馬照跑舞照跳」的費城人超級球星哈波(Bryce Harper)正透過他的IG請教球迷該玩什麼電子遊戲。一向靜不下來的話題人物紅人投手鮑爾(Trevor Bauer)更突發奇想要「揪團」打「草野球」(sandlot baseball,類似台灣的社區棒球)。

因為已經無球可打,紅雀幾位小聯盟球員只好提前離開春訓基地。 美聯社

至於這陣子成了過街老鼠的太空人則忙著到處「送幸福」,包括外野手史布林格(George Springer)及三壘手布萊格曼(Alex Bregman)在內的太空人球星都慷慨解囊,援助生計受影響的球場工作人員以至於一般民眾。大多數球員也都透過社群媒體公開呼籲球迷注意自己身體健康,並為包括棒球在內的一切及早恢復正常而祈禱。雖說棒球終究只是娛樂不是生活必需品,但在許多球迷心中卻是「不可一日無此君」。無論如何,期望疫情盡早結束,讓棒球能夠早日重返我們熟悉的那片青草地。