MLB／開車10小時一場空 崩潰道奇迷：搞什麼啊

美國新冠肺炎疫情擴大，大聯盟宣布取消最後兩周熱身賽，許多長途跋涉前往各隊春訓營的球迷感到失望、甚至動怒，道奇隊球迷多納特（Chris Donat）說：「搞什麼啊。」

多納特夫妻開車10個小時，跨州前往道奇春訓球場，由於距離太長，中間還拜訪親戚，花了兩天才抵達，不料熱身賽竟然不打了。

兩人想看熱身賽泡湯，就連球場旁的商品也關門，想買T恤都買不到，多納特只好和老婆站在大門緊閉的球場前，拿起手機自拍「到此一遊」照。

熱身賽突然不打，他形容這種滋味很糟，就像拿球棒打垃圾桶，和太空人隊偷暗號的手段一樣，有種被騙的感覺。

不少人和多納特一樣，不但有門票看不到比賽，就連訂好的飯店也無法退掉，只好安排其他行程解悶。

還有一對老夫婦租了五周的房子，手中握有道奇每場熱身賽的票，但才看了八場比賽就結束，兩人準備提前離開亞利桑納州，還沒使用的門票怎麼辦，目前沒有答案。

儘管熱身賽取消、球季賽延後開打，有人覺得失望歸失望，全家人的安全仍是最重要的事，希望棒球賽很快就可回來。