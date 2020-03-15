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MLB／水手先發投手亂了套 陳偉殷是第8人選

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
陳偉殷。資料照(美聯社)
陳偉殷。資料照(美聯社)

大聯盟熱身賽因為新冠肺炎疫情被迫停止，原定27日開打的球季賽也確定延後，各隊先發投手受到的衝擊最大，水手隊29歲右投葛瑞夫曼（Kendall Graveman）坦言，沒碰過這種事，接下來如何調整，就等教練團指示。

葛瑞夫曼因為韌帶置換手術，過去兩季只出賽七場，今年加盟水手後，熱身賽出賽兩場、投四局未失分，目前調整進度和其他可能先發投手差不多，已到單場三或四局、60球左右。

各隊先發投手若照原定計畫，本來27日開季後，目標都是投滿六局、100球，現在調整計畫全被打亂，葛瑞夫曼說：「不知怎麼辦，以前不曾如此，要趕快解決才行。」

他表示，現在到底是練三局、60球，增加或減少負擔，如何調整對選手最有利，相信教練團會找出解決之道。

水手暫停熱身賽後，大聯盟春訓營53人有47人選擇留下，五人決定回家，還有一人未決定。

水手官網預測先發投手群，目前共有八個人選，前五號依序是岡薩雷斯（Marco Gonzales）、菊池雄星、謝菲爾德（Justus Sheffield）、葛瑞夫曼、沃克（Taijuan Walker），接下來三人是鄧恩（Justin Dunn）、柯特斯（Nestor Cortes）、陳偉殷。

水手 大聯盟

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