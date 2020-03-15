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MLB／洋基閉門春訓第一天 教練形容「好詭異」
洋基全體球員昨天投票通過留守春訓基地，今天展開非正式訓練第一天，大家就像昔日一樣上工，由於不開放球迷、媒體進場，記者堵到即將開車離場的板凳教練門多薩（Carlos Mendoza），他直呼，「非常詭異又奇怪，情況很艱困，但我們會試著拿出最好的努力。」
記者和球迷一樣只能站在球場外遠望，看到洋基球員仍進行著內野守備練習，門多薩透露，今天不少人到齊，大部分在室內傳接球或打擊訓練，「還算不錯，一大群人現身，所以我們可以練守備。」
包含教頭布恩（Aaron Boone）在內，洋基教練團也決定留下和球員同在，門多薩表示，「我們想支持他們，這也是我們的工作，我們會再看情況辦事，因為看來每天都會有變化，誰知道會發生什麼事呢？至少現在我們能留著陪他們。」
大聯盟因新冠肺炎疫情暫緩所有行程，開幕戰現在被改期至4月初，但有消息指出得等到5月才有可能真的開打，這意謂著球員至少得度過一個月的「空窗期」，沒有比賽的情況下該先行休息或維持身體強度，沒人能給答案。
門多薩感嘆說道，「我們只能先做，因為也沒太多資訊，等著看還有什麼情況發生，現在就做好例行公事一樣在訓練著。」
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