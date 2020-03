MLB／惡性腫瘤手術順利 金鶯曼西尼露面答謝

金鶯外野手曼西尼(Trey Mancini)上周突然離隊,後來傳出開刀切除結腸惡性腫瘤,今天他透過影片首度露面,躺在病床上的他看起來氣色不錯,帶著笑容向外界報平安。

曼西尼在個人推特放上影片,表達球迷的祝福讓他提振了精神,才能克服這艱難的一周,另外也提及金鶯給予的協助,「我真的很期待康復,我非常謝謝隊上的公關、訓練員和隊醫,他們這星期以來相當幫忙。」

即將滿28歲的曼西尼是金鶯2013年選秀第八輪挑中,目前有四年大聯盟資歷,上賽季154場出賽繳出2成91打擊率,35發全壘打、97分打點,創下生涯最佳成績,而且除了左、右外野外,也能分擔一壘守備。

曼西尼今年春訓如期報到,不過卻在打完五場比賽後檢查出結腸惡性腫瘤,立刻決定進行切除手術,現在雖然開刀成功,但之後何時能重返球場還有待評估。

Just wanted to reiterate how grateful I am for everyone during this time. Looking forward to seeing you all soon. For now, stay safe and healthy! pic.twitter.com/822b4Lqf74