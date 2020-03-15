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MLB／惡性腫瘤手術順利 金鶯曼西尼露面答謝
金鶯外野手曼西尼（Trey Mancini）上周突然離隊，後來傳出開刀切除結腸惡性腫瘤，今天他透過影片首度露面，躺在病床上的他看起來氣色不錯，帶著笑容向外界報平安。
曼西尼在個人推特放上影片，表達球迷的祝福讓他提振了精神，才能克服這艱難的一周，另外也提及金鶯給予的協助，「我真的很期待康復，我非常謝謝隊上的公關、訓練員和隊醫，他們這星期以來相當幫忙。」
即將滿28歲的曼西尼是金鶯2013年選秀第八輪挑中，目前有四年大聯盟資歷，上賽季154場出賽繳出2成91打擊率，35發全壘打、97分打點，創下生涯最佳成績，而且除了左、右外野外，也能分擔一壘守備。
曼西尼今年春訓如期報到，不過卻在打完五場比賽後檢查出結腸惡性腫瘤，立刻決定進行切除手術，現在雖然開刀成功，但之後何時能重返球場還有待評估。
Just wanted to reiterate how grateful I am for everyone during this time. Looking forward to seeing you all soon. For now, stay safe and healthy! pic.twitter.com/822b4Lqf74— Trey Mancini (@TreyMancini) March 14, 2020
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