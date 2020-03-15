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MLB／球季凍結仍被釋出 史崔克蘭遭國民放生
大聯盟新賽季被新冠肺炎卡到動彈不得，正當人心惶惶之際，有位球員不但沒比賽打，連工作也一起丟了。新科世界大賽冠軍國民今天宣布球員異動，牛棚投手史崔克蘭（Hunter Strickland）遭到釋出，成為這波疫情下的失業者。
31歲的史崔克蘭季後剛和國民續下160萬美元的合約，不過春訓賽表現不佳，七場出賽挨了三轟，防禦率高達10.8，讓國民毅然決然釋出，只需支付45天薪資，約38萬7000美元。
史崔克蘭是在去年季中透過交易從水手輾轉而來，下半季為國民出戰24場比賽，但季後賽完全沒登板，看著新隊友打下世界大賽冠軍。
史崔克蘭原本在40人名單，現在卻和另一名後援投手赫南德茲（David Hernandez）共同遭到釋出，另外國民也下放四人到3A，還有七人被送到小聯盟春訓營。
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