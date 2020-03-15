MLB／援助疫情受災戶 太空人球星暖心挽回形象

為了不讓隊上職員因大聯盟停工而影響生計，太空人球星史布林格（George Springer）捐出10萬美元，幫助這段時間被放無薪假的同事，他透過經紀公司暖心表示，「這些人在我工作時照顧我的家人，現在我想在他們需要時給予幫忙。」

美國新冠肺炎疫情來勢洶洶，大聯盟跟進其餘職業運動賽，春訓和例行賽皆暫時喊卡，不只球員被迫延遲開季，在球場工作的職員也頓失收入來源。

史布林格適時伸出援手，自掏腰包10萬美元，幫助同為太空人工作的主場員工度過難關，獲得一片好評。他的隊友布萊格曼（Alex Bregman）則將愛心延伸到場外，贊助1000餐給休士頓食物銀行，讓原本仰賴學校供餐的孩童，不會因停課而三餐不繼，他也將消息放上推特，希望善行能拋磚引玉，共同協助有需求的人度過難關。

太空人今年季後因被揭發使用科技偷暗號而成為過街老鼠，不只受到同業抨擊，春訓賽開打後也飽受觀眾席上球迷的冷嘲熱諷，如今雖然因賽季遭延遲，暫時無法用成績證明身手，但透過善舉或許能先挽救一些形象。