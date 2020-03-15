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MLB／春訓基地比外面安全 波拉斯建議球員續留

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟因新冠肺炎緊急閉關，儘管官方宣告球員可以選擇返家，但還有許多人待在春訓基地不敢妄動，知名經紀人波拉斯（Scott Boras）認為，目前大聯盟還沒有球員感染，續留基地比踏上返家之旅更安全。

昨天大聯盟正式公告，球員接下來可以留在春訓基地、回主場城市或自行返鄉，儘管有所選項，多數人反應仍無所適從並陷入長考，重量級經紀人波拉斯此時透過電話訪問發表他的建議，「我不會鼓勵任何人做出反應，因為目前沒有大聯盟球員檢測陽性，如果今天春訓營有許多病例，那我就會有不同感想，但現在並沒有。」

波拉斯提出球員要是續待春訓營，等於和外界處於半隔離狀態，加上每天自主健康管理，就能夠有效避免新冠病毒入侵，而且萬一不幸患病，球團也是最能提供醫療資源的地方，「降低感染機率的關鍵是待在管制地區，治療的關鍵在於早期發現、早期治療，球員在這每天健康管理、給隊醫看，這裡才是他們最好所在。」

事實上波拉斯也有醫藥背景，畢業自太平洋大學藥理學系，現在卻搖身一變成為大聯盟王牌經紀人，地位足以向球員喊話，「留下來有好處在，可以維持每天訓練，避免旅程，待在已經控管的環境中，而且當賽季開始時，還會比別人更加準備好。」

波拉斯手中擁有至少60名大聯盟球員的經紀權，許多客戶都受到這次大聯盟停工影響，我國投手陳偉殷也是其中一，而投票通過留守春訓的洋基陣營中，柯爾（Gerrit Cole）、派克斯頓（James Paxton）和布里頓（Zack Britton）也都在波拉斯旗下。

大聯盟 柯爾 James Paxton

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