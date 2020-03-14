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棒球／奧運美洲資格賽開打日期 應會趕在大聯盟之前
受到新冠肺炎疫情影響，原定在3月23日舉行的奧運美洲資格賽已延期，且日期未定，但據相關人士評估，比賽應會在大聯盟開打前舉行。
美洲區資格賽原定23到27日在美國亞利桑納州登場，但世界棒壘球總會（WBSC）日前宣布延期，比賽日期未定。
美國在美洲區資格賽有地主優勢，要以最佳陣容出擊，勢必得借重部分大聯盟及小聯盟球員力爭奧運門票，比賽若能在大聯盟開打前舉行，對戰力徵集影響最小。
美洲區資格賽有8隊參加，預賽分為兩組進行，地主美國和波多黎各、多明尼加、尼加拉瓜同組，另一組為哥倫比亞、古巴、委內瑞拉、加拿大，冠軍取得奧運參賽資格。
而在美洲區資格賽排名第2、3名球隊，則可參加6月17到21日在台灣舉行的6搶1最終資格賽，和中華隊、大陸、荷蘭、澳洲爭取最後1張奧運入場券。
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