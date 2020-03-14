MLB／兩週復賽不可能 ESPN記者估最快要5月

受新冠肺炎波及，大聯盟宣布全數取消春訓賽事，並將開幕戰延後至少兩週；不過根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）獲得的消息指出，大聯盟開季可能得等到5月。

繼NBA率先開第一槍，大聯盟跟上國家冰球聯盟（NHL）停賽政策，取消春訓，並延後開幕日。針對聯盟決策，帕森於節目上表示，大聯盟做出如此艱難決定，主要不希望成為唯一沒有因疫情暫停賽事的聯盟，為防疫扯後腿；而此舉能夠防止大規模的人員接觸，得以預防案例增加，也能拯救性命。

另外，帕森也提到球迷最為關心的開幕日期可能比預期的還要晚。他表示：「根據我的消息，不管是球員、管理層、官方，我獲得的答案都是，球季不可能立刻在兩週後開始。如果真的如期開幕，那疫情肯定控制的超好。但就現在的狀況，多數人都覺得要等到5月，才能有球賽看。」

最後，帕森透露聯盟正在跟球員工會進行協調。他提到大聯盟不像NBA等賽事，一整年度、任何時間都能支付球員薪資；此外，勞方有權在緊急情況下，不給付球員薪水，然而沒有人願意放無薪假，因此雙方正在密切商談合約方面的問題。