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MLB／停工影響大 球員名單凍結、球探也禁飛

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
大聯盟春訓臨時喊卡，球場就像變成了監獄禁止外人進入。 美聯社
大聯盟春訓臨時喊卡，球場就像變成了監獄禁止外人進入。 美聯社

受到新冠肺炎疫情影響，大聯盟春訓臨時喊卡，影響之廣包含球員升降和球探工作也暫時凍結，就連無約在身的自由球員恐怕在短期內動彈不得。

雖然大聯盟尚未規定球團這期間內該如何處置球員名單，但情勢來看正往陣容凍結的方向前進，紅襪首席棒球長布隆（Chaim Bloom）表示，「我們還沒有收到任何官方指示，看來這周末球員工會和大聯盟有許多待辦事項，我們接下來幾天會做好準備接受新資訊。」

以紅襪為例，包含我國選手林子偉在內，還有47人在大聯盟春訓陣容，雖然接下來一個月可能無任何賽事和開季計畫，等待官方宣布球季開始，屆時需在短時間內大動作完成人事調整，以符合大聯盟開季26人名單。

大聯盟停賽，球隊事務凍結、球探也禁飛。 路透
大聯盟停賽，球隊事務凍結、球探也禁飛。 路透

以往為了準備6月中的年度選秀，這個季節正是大聯盟球探們最忙碌的時候，但包含道奇、天使和紅襪等球團都指示旗下球探禁止飛航，只能前往開車能到的附近區域上工，或在家中透過影片分析。

紅襪表示，目前在春訓基地的球員可以選擇返家，若要續留也會開放球場和設施提供練球；布隆指出，目前還沒收到訊息禁止球員在球場上活動，只不過隨時可能起變化。

大聯盟 紅襪 林子偉

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