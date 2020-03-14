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MLB／巴克利隔離前曾造訪天使 球團：目前一切正常

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
昔日NBA球星、現任TNT球評的巴克利日前曾造訪天使春訓基地，還與教頭麥登合影。 截圖自天使官方推特
昔日NBA球星、現任TNT球評的巴克利日前曾造訪天使春訓基地，還與教頭麥登合影。 截圖自天使官方推特

昔日NBA球星、現任TNT球評的巴克利（Charles Barkley），因出現新冠肺炎症狀而自我隔離，還在等待檢測結果出爐，他在本月3日才剛造訪天使春訓基地，與球員閒聊，天使總經理艾普勒（Billy Eppler）今天受訪表示，目前並未有球員出現症狀。

巴克利昨天自曝身體不適，已接受新冠肺炎檢測，今天回覆給ESPN的簡訊表示，目前仍在等待結果。巴克利的病情讓天使有點緊張，因為他才剛在3月3日現身天使春訓基地，接觸多名球員，其中也包括「二刀流」大谷翔平

艾普勒表示，「他是在3月2日（美國時間）來的，到目前為止，我們的球員與職員都未回報有發燒或任何症狀，我們會持續等待進一步指示。」

大聯盟春訓和賽季暫時停擺，天使還未定奪下一步該怎麼走，今天球團人員各別於球員聯絡，告知他們可自己決定續留春訓基地、返回洛杉磯或回到老家，若決定留在基地或回洛城，球團將備妥訓練器材，教練和相關人員也會待命。

艾普勒表示，他希望球員與家人討論後再做決定，不須有壓力，「我們鼓勵球員做任何令他們決定舒服的決定，我們不提供任何建議，因為不管在亞歷桑納或洛杉磯，我們都能滿足球員的訓練需求，也有些人或許此刻會想回到家裡。」總教練麥登（Joe Maddon）同樣尚未做出決定。

天使 巴克利 大谷翔平

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