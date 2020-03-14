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MLB／不受停賽影響 投手大谷復健不關機

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟緊急宣告春訓取消、開幕時間延後至少兩周，對正在傷兵名單的球員來說，反倒舒緩復健壓力，天使「二刀流」大谷翔平就選擇續留基地，維持手肘韌帶重建手術（Tommy John）後的復出工程。

大聯盟今天發出公告，由於春訓賽和賽季短期之內落得兩頭空，球員可以選擇續留春訓基地、回球隊主場城市或返家，天使總管艾普勒（Billy Eppler）向隊職員說明，春訓基地仍會在人數管制下維持運作，天使球場也會開放訓練，球員可以自行選擇去處或回家。

不過包含本季將重回投手丘的大谷翔平在內，天使投手群已經決定全體留下，艾普勒表示，大谷將延續練投工作，繼續朝5月中當回「投手大谷」的目標前進，只是他現在還沒決定好要待在基地，或者啟程回到天使主場上工。

大谷翔平是在前年底進行手肘韌帶重建手術，已經一年多沒有在賽場上投過球，最新進展為第二度牛棚練投，最快球速145公里。

雖然大聯盟告示對象只針對40人名單內的球員，不過天使球團也讓小聯盟球員自行決定是否續留，而且不會趕著讓球員做出決定，給出至少三天的思考時間，因為就連總教練麥登（Joe Maddon）也還在思考落腳處。

天使 大谷翔平 大聯盟

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