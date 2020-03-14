快訊

學者支持江啟臣不任命副黨主席：國民黨雞肋位置太多

醫院封院、口罩價格飆、旅行團全滅…回顧台灣SARS血淚史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／被太空人擊潰陰影 克蕭稱「已經走出來了」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）的「季後賽軟手症」標籤跟了多年，直到太空人弊案揭發，才曝光他輸了一場不公平的戰爭，他在昨天接受節目訪問，再度被問到此事，他回應自己努力不再去想，心情也已做好調適，「只要我的隊友尊敬我的表現，希望我上場投球，我想那仍是一段很棒的生涯。」

克蕭在昨天現聲「丹派翠克秀（Dan Patrick show）」，接受電話訪問，主持人在節目中秀出他在2017年世界大賽面對太空人的投球影片，51記滑球和曲球竟未製造任何揮空，在今冬大聯盟宣判確認太空人偷暗號後，顯得格外諷刺。

克蕭該年先在主場對太空人演出7局失1分好投，接著在第五戰於客場登板，4.2局丟掉6分；回憶當年的戰役，他說當時滿腦子想的，都不是為何這些變化球無法釣到對手，只覺得自己被擊敗了，「當時只覺得爛透了，自己的投球被逮中，而你知道自己必須繼續上場完成工作，直到回程的飛機上，我都在想著這件事，這一點都不有趣。」

克蕭說：「我們全都被影響了，這不是秘密。」他表示，自己很努力不去想，如果沒有發生偷暗號，道奇是否會贏得該年冠軍，「只要我的隊友仍尊敬我的表現，希望我上場投球，那我想就是一段很棒的生涯。」

他表示，現在自己的心情已經做好調適，「也已經過了一段時間了，我現在還好，但我也談論夠多這個話題了，我不想再多說了。」

克蕭 道奇 世界大賽

延伸閱讀

MLB／爭取勇士先發投手 國王還有三道關卡

MLB／塞揚強投未老 道奇欽點克蕭扛開幕

相關新聞

MLB／水手留春訓基地等復工 陳偉殷：天晴了繼續努力

新冠肺炎疫情肆虐，大聯盟緊急宣布即刻取消春訓賽，並暫定將賽季往後推延兩周開幕，台灣左投陳偉殷效力的水手因主場西雅圖位屬重...

MLB／被太空人擊潰陰影 克蕭稱「已經走出來了」

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）的「季後賽軟手症」標籤跟了多年，直到太空人弊案揭發，才曝光他輸了一場不公平...

MLB／巴克利隔離前來過基地 天使球團：目前一切正常

昔日NBA球星、現任TNT球評的巴克利（Charles Barkley），因出現新冠肺炎症狀而自我隔離，還在等待檢測結果...

MLB／不受停賽影響 投手大谷復健不關機

大聯盟緊急宣告春訓取消、開幕時間延後至少兩周，對正在傷兵名單的球員來說，反倒舒緩復健壓力，天使「二刀流」大谷翔平就選擇續...

MLB／不畏疫情全隊續留基地 洋基：因為我們想贏

大聯盟開幕日確定至少延後兩周，不少球隊都放行球員返家，求冠心切的洋基做出不同的選擇，球員經過不具名投票後決定續留春訓基地...

MLB／求解新冠肺炎症狀 巨人隆戈利亞標記2爵士球星

新冠肺炎疫情正在全美大肆虐，連NBA球星都中鏢，MLB巨人隊老將隆戈利亞（Evan Longoria）為了對這項疾病有更...

MLB／賽事因疫情喊卡 張育成發文期待再相見

新冠肺炎疫情蔓延，大聯盟跟進NBA等職業聯盟延賽政策，取消剩餘春訓賽事，且開幕戰延後至少2週。消息公布不久，旅美好手張育成就在推特發文，提醒球迷注意身體健康，並期待「很快就能再見」。 大聯盟官方

MLB／楚奧特晉級準爸爸 罕見推特宣布喜訊

洛杉磯天使隊台柱楚奧特（Mike Trout）身手不凡，但卻被批評不夠親民，不懂如何宣傳自己。然而3月2日他在推特宣布太座有喜，卻難得展現親民風趣。 楚奧特不只推文而已，他發表一個短片。影片顯示

MLB／可能不只延賽2周 美媒提數點疫情影響事件

新冠肺炎疫情重擊體育界，各大職業聯賽一個接著一個宣布延賽消息，MLB也難逃命運，ESPN作家杜利托（Bradford Doolittle）對此撰文提出幾點這次風波可能造成的影響及後續發展。 杜利

MLB／春訓停賽防疫 球迷：顧好身體明年再來

疫情衝擊美國的程度擴大，擁有151年歷史的美國職棒（MLB）宣布終止進行到一半的春訓熱身賽、延後開季兩週以上。球迷嘆「想...

MLB／小熊、白襪都同意 5月以前主場閉門開打

即便大聯盟按照目前計畫在4月10日開幕，位於芝加哥的小熊與白襪，可能在5月以前都面臨主場零觀眾的狀況。

MLB／NBA米契爾確診 任職大都會的老爸隔離檢測

NBA爵士隊米契爾（Donovan Mitchell）確診新冠肺炎，觸動大都會神經，因為他的父親、老米契爾（Donova...

熱門新聞

NBA／因疫停賽恐遭扣薪 詹姆斯、柯瑞成重災戶

NBA／爵士隊氣氛生變 沃神爆球員不爽戈貝爾

NBA／恐被迫寫生涯句點 卡特盼以對籃球的愛留名

NBA／米契爾確診後 IG籲對自己與他人健康負責

NBA／無限期延賽首日 詹皇緬懷昔搭檔韋德空中接力

全英羽賽／防疫措施0分 台教練嗆世羽聯太自私

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。