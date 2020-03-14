MLB／被太空人擊潰陰影 克蕭稱「已經走出來了」

道奇強投克蕭（Clayton Kershaw）的「季後賽軟手症」標籤跟了多年，直到太空人弊案揭發，才曝光他輸了一場不公平的戰爭，他在昨天接受節目訪問，再度被問到此事，他回應自己努力不再去想，心情也已做好調適，「只要我的隊友尊敬我的表現，希望我上場投球，我想那仍是一段很棒的生涯。」

克蕭在昨天現聲「丹派翠克秀（Dan Patrick show）」，接受電話訪問，主持人在節目中秀出他在2017年世界大賽面對太空人的投球影片，51記滑球和曲球竟未製造任何揮空，在今冬大聯盟宣判確認太空人偷暗號後，顯得格外諷刺。

克蕭該年先在主場對太空人演出7局失1分好投，接著在第五戰於客場登板，4.2局丟掉6分；回憶當年的戰役，他說當時滿腦子想的，都不是為何這些變化球無法釣到對手，只覺得自己被擊敗了，「當時只覺得爛透了，自己的投球被逮中，而你知道自己必須繼續上場完成工作，直到回程的飛機上，我都在想著這件事，這一點都不有趣。」

克蕭說：「我們全都被影響了，這不是秘密。」他表示，自己很努力不去想，如果沒有發生偷暗號，道奇是否會贏得該年冠軍，「只要我的隊友仍尊敬我的表現，希望我上場投球，那我想就是一段很棒的生涯。」

他表示，現在自己的心情已經做好調適，「也已經過了一段時間了，我現在還好，但我也談論夠多這個話題了，我不想再多說了。」