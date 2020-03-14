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MLB／水手留春訓基地等復工 陳偉殷：天晴了繼續努力

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
陳偉殷針對大聯盟春訓停賽決定在臉書粉絲團貼文。圖／取自陳偉殷臉書
陳偉殷針對大聯盟春訓停賽決定在臉書粉絲團貼文。圖／取自陳偉殷臉書

新冠肺炎疫情肆虐，大聯盟緊急宣布即刻取消春訓賽，並暫定將賽季往後推延兩周開幕，台灣左投陳偉殷效力的水手因主場西雅圖位屬重災區，因此計畫將球員全數留在亞歷桑納基地維持訓練，等待風暴過後的下一波指示。

停賽命令來得突然，水手還在開會討論隊上這兩周「空窗期」該何去何從，這個周末他們只能先將球員分批找來基地，進行簡單的傳接球和重量訓練，盡量維持球感和體能。

菜鳥投手鄧恩（Justin Dunn）回憶昨天總教練瑟維斯（Scott Servais）宣布大聯盟延賽的場景，「他走進來，然後說『結束了』，我們一臉『發生什麼事』，我們從沒關閉過牛棚，所以知道一定是發生大事。」

水手還在研討春訓應變計畫，瑟維斯透露，目前只能盡量管控基地人數，「我們在討論分組進場，一次大概20到25人，這裡大概還有150位小聯盟球員，所以要試著降低室內人口。」

水手預計下周重啟所有訓練，也會維持投手目前的春訓進度，以先發投手為例，保持約三、四局或60球的用球量，以免賽事恢復後需要重新打造強度。

瑟維斯直言，聽到消息時，簡直歷經他棒球生涯中最瘋狂的一刻，「昨天真的太超現實了，不只是棒球，而是全國的棒球賽事都被停機了，有許多人受到影響，而且也包含了健康和經濟層面，棒球只是其中一小部分，我們會調整腳步回來的，只是要在對的時機。」

陳偉殷也在臉書粉絲頁寫下停賽心情，並放上兩個兒子共同撐傘的背影，「有時候你會贏，有時候你會輸，有時候，那會是一個下雨天。反正等天晴了再繼續努力。」

水手 棒球 陳偉殷

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