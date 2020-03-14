MLB／不畏疫情全隊續留基地 洋基：因為我們想贏

大聯盟開幕日確定至少延後兩周，不少球隊都放行球員返家，求冠心切的洋基做出不同的選擇，球員經過不具名投票後決定續留春訓基地，明天起正常練球。

大聯盟昨天宣布開幕戰延後，目標為最快在4月10日開打，但將視疫情隨時調整；在開幕日未定的情況下，大聯盟今天與球員工會的會議後，向各隊發布新的指示，由於春訓本身就屬群聚行為，因此建議各隊接下來可採非正式訓練、放行球員各自返家，或者回到球隊所在城市。

不少球隊今天都在與球員開會時，宣布不必續留春訓基地，台灣好手林子偉效力的紅襪就是其中之一，首席棒球長布隆（Chaim Bloom）表示，他還不知道有多少球員將決定返家，「球員們還在評估，但我們與球員有合約關係，我們希望能確保知道每個人的計畫。」

洋基是第一支證實將續留春訓基地的球隊，投手布里頓（Zack Britton）透露，球團協助安排今天的會議，也為球員提供早餐，並稱若留在基地訓練，接下來的課表將不會太過嚴謹，但仍將有規畫，而球員在不具名投票後決定留下來。

總經理凱許曼（Brian Cashman）隨後證實，球員的投票選項有三項，分別為續留春訓基地、各自返家和一起返回主場城市，最終表決結果為續留，但若有球員仍堅持想要回家，球隊仍會同意。

決定續留的原因，布里頓說：「因為球員們想贏，這裡的人都想贏得世界大賽冠軍。」他也說，球團厲行休息室與球場消毒，他對於新冠肺炎並不擔憂；洋基將在美國時間周六恢復練球，周一則是表訂的休兵日。