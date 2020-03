MLB／賽事因疫情喊卡 張育成發文期待再相見

新冠肺炎疫情蔓延,大聯盟跟進NBA等職業聯盟延賽政策,取消剩餘春訓賽事,且開幕戰延後至少2週。消息公布不久,旅美好手張育成就在推特發文,提醒球迷注意身體健康,並期待「很快就能再見」。

大聯盟官方經過與30支球隊老闆商討,綜合球員工會的意見,決定取消剩餘賽事,並將開幕戰延期,以免鋌而走險。張育成效力的印第安人大力支持聯盟決定,聲明應先確保球員、球隊職員及球迷的健康。

張育成隨後轉推貼文,並說:「各位保重!很快就會再見面的。」球迷也在留言區報平安,並紛紛提醒張育成同樣要注意自身健康。

everyone be safe! We will see you soon💪🏽@Indians https://t.co/01FteCpvz4