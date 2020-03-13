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MLB／賽事因疫情喊卡 張育成發文期待再相見

聯合新聞網 / 綜合報導
旅美好手張育成在推特發文，提醒球迷注意身體健康，並期待「很快就能再見」。 資料照(美聯社)
旅美好手張育成在推特發文，提醒球迷注意身體健康，並期待「很快就能再見」。 資料照(美聯社)

新冠肺炎疫情蔓延，大聯盟跟進NBA等職業聯盟延賽政策，取消剩餘春訓賽事，且開幕戰延後至少2週。消息公布不久，旅美好手張育成就在推特發文，提醒球迷注意身體健康，並期待「很快就能再見」。

大聯盟官方經過與30支球隊老闆商討，綜合球員工會的意見，決定取消剩餘賽事，並將開幕戰延期，以免鋌而走險。張育成效力的印第安人大力支持聯盟決定，聲明應先確保球員、球隊職員及球迷的健康。

張育成隨後轉推貼文，並說：「各位保重！很快就會再見面的。」球迷也在留言區報平安，並紛紛提醒張育成同樣要注意自身健康。

截至停賽前，張育成春訓出賽13場，28打數共敲7安，包含10日出爐的一支全壘打，打擊率0.250。

新冠肺炎 疫情

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