MLB／賽事因疫情喊卡 張育成發文期待再相見

已連續11年沒進季後賽的白襪隊，意外成為今年季前最積極補強的球隊。他們不但砸大錢簽下多位明星球員，還做了有效的交易，同時也對自家球員延長合約，且農場新秀也培養有成。他們在各方面都補得面面俱到，目標直指

2020-03-13 07:00