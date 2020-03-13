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MLB／可能不只延賽2周 美媒提數點疫情影響事件

聯合新聞網 / 綜合報導
ESPN作家杜利托針對大聯盟因疫情延賽，提出幾點這次風波可能造成的影響及後續發展。 美聯社
ESPN作家杜利托針對大聯盟因疫情延賽，提出幾點這次風波可能造成的影響及後續發展。 美聯社

新冠肺炎疫情重擊體育界，各大職業聯賽一個接著一個宣布延賽消息，MLB也難逃命運，ESPN作家杜利托（Bradford Doolittle）對此撰文提出幾點這次風波可能造成的影響及後續發展。

杜利托率先點出大聯盟公布的「至少延賽2週」可能只會是整個延賽計畫的出發點，他以美國職業足球大聯盟（MLS）宣布的開賽日期5月9日為例，大聯盟很有機會後續也會跟進MLS或是諸如NBA延賽30天的政策。

至於開季後大聯盟會實施什麼配套，杜利托表示目前不外乎「閉門對打」、「在春訓基地打」或是「閉門在春訓基地打」，但這些措施還是存在太多潛在風險，因為也有可能染病的球員存在球隊中；如今能夠做的便只有先暫緩賽事，並隨機應變。

杜利托也幫各位複習歷史，大聯盟過去也數度因故延後開季，甚至賽季縮水。1972及1995年便曾因球員霸工延後開季，1918、1919年則是因為第一次世界大戰緣故，導致縮水賽季。對此，杜利托個人認為大聯盟一個完整賽季至少得打滿110到130場比賽，是否能達成仍要看後續發展。

另外杜利托也寫道過球隊開始控管自家球探的情蒐活動，有球隊建議球探在家工作，或是僅能駕車出勤，更甚者則是限制球探出家門。不過比起球探，更多人注意的還是球員的處境，杜利托引用奇普尼斯（Jason Kipnis）的推特發言，強調這段時間存在太多不確定因素，好比球員是否該持續訓練，還有球員能不能確保拿到合約載明的薪資等等問題。

新冠肺炎 疫情

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