MLB／楚奧特晉級準爸爸 罕見推特宣布喜訊

洛杉磯天使隊台柱楚奧特(Mike Trout)身手不凡,但卻被批評不夠親民,不懂如何宣傳自己。然而3月2日他在推特宣布太座有喜,卻難得展現親民風趣。

楚奧特不只推文而已,他發表一個短片。影片顯示楚奧特的妻子潔西卡(Jessica Tara Trout)用拚字遊戲(Scrabble)告訴老公這個好消息,楚奧特狂喜大叫。

影片顯示胎兒超音波形像,楚奧特推文說:「我甚至不知從何說起...,從第一次看到的心跳,到看見你在媽咪肚皮跳舞...。我們真是三生有幸,而這只是開始!!」

Baby Trout due August 2020!!



I don’t even know where to begin....from seeing your heartbeat for the first time to seeing you dance around in mommy’s belly... we are truly blessed and this is only the beginning!! pic.twitter.com/e0gbiK8K5Y