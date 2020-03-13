MLB／楚奧特晉級準爸爸 罕見推特宣布喜訊

洛杉磯天使隊台柱楚奧特（Mike Trout）身手不凡，但卻被批評不夠親民，不懂如何宣傳自己。然而3月2日他在推特宣布太座有喜，卻難得展現親民風趣。

楚奧特不只推文而已，他發表一個短片。影片顯示楚奧特的妻子潔西卡（Jessica Tara Trout）用拚字遊戲（Scrabble）告訴老公這個好消息，楚奧特狂喜大叫。

影片顯示胎兒超音波形像，楚奧特推文說：「我甚至不知從何說起...，從第一次看到的心跳，到看見你在媽咪肚皮跳舞...。我們真是三生有幸，而這只是開始!!」

Baby Trout due August 2020!!



I don’t even know where to begin....from seeing your heartbeat for the first time to seeing you dance around in mommy’s belly... we are truly blessed and this is only the beginning!! pic.twitter.com/e0gbiK8K5Y — Mike Trout (@MikeTrout) March 3, 2020

鏡頭顯示，楚奧特用一語雙關的詞句「天哪！楚奧特貝比預產期2020年8月。」（Oh boy！Baby Trout due August 2020）其中Oh boy已明指是懷男胎，baby trout也可說是小鱒魚。

楚奧特寫說：「小人，你已經有最棒的媽咪。我等不及要做你爸爸！我已經好愛你，兄弟！」潔西卡也推文說，她只想為楚奧特生孩子。神在做工，產期剛好是亡弟考克斯（Aaron Cox）生日前兩天。考克斯曾是天使小聯盟投手，2018年8月15日舉槍自殺。

楚奧特這次如此公開隱私，是否代表作風改變？他潑冷水說，這只是單純宣布喜訊，而非網紅第一炮。他說，這是他們生命中特殊時刻，這是他們的表達方式。

28歲的楚奧特在推特有250萬粉絲，在IG網站有170萬粉絲，影片點擊率達164萬人次。