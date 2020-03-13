MLB／春訓停賽防疫 球迷：顧好身體明年再來

疫情衝擊美國的程度擴大，擁有151年歷史的美國職棒（MLB）宣布終止進行到一半的春訓熱身賽、延後開季兩週以上。球迷嘆「想哭」、「大家把健康照顧好，明年會更好」。

美國職棒每年3月底、4月初開打，從2月開始各地的球迷都會聚集到亞利桑那（Arizona）、佛羅里達兩個春訓大本營，觀賞各隊備戰狀況、迎接新球季。

但隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，美國職籃NBA宣布停賽之後，大聯盟今天做出決定，打到一半的熱身賽就此喊停，3月26日原訂舉行的開幕戰延後至少2週。

這是大聯盟日前禁止媒體進入球員休息室之後，最大動作的抗疫行動。除了熱身賽取消之外，今天各隊的訓練基地都關上大門，把媒體隔在停車場外，無法靠近主建築物。

儘管大聯盟官方宣布，延後開幕至少兩週、視情況開賽，但一般預料，熱身賽打到一半「關機」的球員如要重新開機，可能需要一段時間的緩衝期。

大聯盟1994年曾因罷工影響，1995年開幕戰從4月2日延到4月26日。這次因為武漢肺炎疫情衝擊，百年老店的美國職棒大聯盟面臨25年來最嚴重的開幕賽延期。

售票亭拉下了鐵門，一群球迷苦中作樂，互相做起疫情期間最流行的「手肘互撞」打招呼。他們從外州來觀賞春訓已經10年，無奈說「我們能做的只有明年再來，2021年會是更好的一年，大家要保重身體」。

棒球是美國的家庭娛樂，觀眾年齡層廣，從幼童到老人都愛看球，大聯盟宣布停賽的考量之一，勢必顧慮到年長球迷感染肺炎的致命風險。

一對銀髮夫婦從科羅拉多州而來，昨天比賽遇到下雨沒打，今天又得知春訓停賽的消息，老先生難掩失望、語帶自嘲說：「我年紀太大了，不能哭。」

從加州來的球迷抱著理解的心態說：「坦白說球賽不打，球員可能失去職業生涯中的重要表現機會，不過為了防止大規模感染的發生，還是不值得冒這麼大的風險。」