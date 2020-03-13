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MLB／小熊、白襪都同意 5月以前主場閉門開打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

即便大聯盟按照目前計畫在4月10日開幕，位於芝加哥的小熊白襪，可能在5月以前都面臨主場零觀眾的狀況。

新冠肺炎疫情在全美延燒，全美各地紛紛祭出大型集會禁令，伊利諾州州長普立茲克（J.B. Pritzker）也在今天下達指示，要求取消大型集會；普立茲克表示，已與小熊和白襪老闆談過，在5月1日以前不舉辦主場賽事，若舉辦則需閉門開打，已獲兩隊老闆同意。

普立茲克表示，基於商業考量，這並非容易的決定，「但是所有與我對話的球團老闆，都完全理解現在的狀況，也願意配合政策，我想要感謝他們將伊利諾州民眾的健康置於所有事情之上。」

小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）在確定賽季延後開幕後，接受媒體聯訪，春訓突然喊卡，球季何時開打還是未知數，球員調整成為接下來最大課題。艾普斯坦表示，「我們告訴球員所有我們目前知道的事，以及不知道、但希望可以很快獲得解答的事，很不幸的是，目前多數的問題都無法得到解答。」

他也透露，目前球隊並無任何球員或職員達到需要檢測新冠肺炎的標準，但他呼籲通報檢測標準應該放寬規定，「我們的立場是越多檢測越好。」小熊春訓基地將在本周末進行全面消毒，因此球隊接下來幾天行程未定。

小熊 白襪 大聯盟

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